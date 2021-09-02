Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu bakın kiminle evliymiş!!

Yeşilçam sinemasında fırtınalar estiren, en çok da Tarık Akan ile yaptığı filmlerle gönüllerde taht kuran Gülşen Bubikoğlu, özel hayatıyla hep dikkat çekse de göz önünde bulunmayı pek sevmiyordu. Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile 1974’te evlenen güzel oyuncunun Zeynep İnanoğlu isminde bir kızı oldu. Bubikoğlu’nun damadı da herkesin yakından tanıdığı bir gazeteci.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU’NUN DAMADI KİM?

Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi. İnanoğlu ilk evliliğini Filiz Akın ile yapmış bu evliliğinden İlker İnanoğlu doğmuştu. Daha sonra Gülşen Bubikoğlu ile evlenerek 1977’de ikinci çocuk sahibi oldu. Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu kızlarına Zeynep ismini verdi. Şimdilerde 43 yaşında olan Zeynep İnanoğlu, Türkiye’nin yakından tanıdığı bir isimle evli. Bu kişi gazeteci Cüneyt Özdemir. 3 Şubat 2011 tarihinde evlenen çiftin Ali Mavi isminde oğulları vardır.

ZEYNEP İNANOĞLU’NUN BAŞARILI HAYATI

Eğitim hayatında parmakla gösterilen Zeynep İnanoğlu, İstanbul’da 1995 yılında Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdi. ABD’de Harvard Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği bölümünden 1999 yılında Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. MIT Media Lab, Speech & Mobility Group'ta araştırma görevlisi olarak görev aldı.Zeynep İnanoğlu, ABDWashington kentindeki Microstrategy Inc. adlı bilgisayar teknolojileri üreten bir şirkette 3 sene çalıştı. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde 2002 – 2003 yıllarında yüksek lisansını yaptı. 2003 – 2004 yıllarında konuşma arayüzü grubu, araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2004 – 2007 yıllarında doktorasını yaparak mezun oldu.

Doktorasını yapay zeka kapsamına giren ses sentezleme ve makine öğrenimi üzerine yaptı. Doktorasını "seslerin farklı duygulara dönüştürülmesi" ile ilgili hazırlayan İnanoğlu'nun, 250 sayfalık doktora tezi, 20-30 sayfalık bir makale halinde, teknoloji dünyasının prestijli yayınlarından Speech Communication (Sesle İletişim) dergisinde 2010 yılında yayımladı. Zeynep İnanoğlu, 2007 yılında İngiltere’deki kuruluş halindeki Phonetic Arts’ta ortak ve mühendis olarak çalışmaya başladı. Ortakları arasında yer aldığı Phonetic Arts, bünyesindeki araştırma ve mühendislik ekipleriyle, yapay konuşma, bilgisayar üzerinde ses tanıma ve dönüştürme teknolojileri üzerine ileri seviyede çalışmalar yapmaya başladı. Zeynep İnanoğlu’nun ses tanıma konusu üzerine ABD’de 3 patenti vardır.

