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Gülşen'den ayna pozu! Atletini yukarı kadar sıyırıp...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.06.2024 08:12
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Çeşmede 30 dakika için 2 milyon TL'ye anlaşma yapmasıyla gündeme gelen Gülşen son pozuyla dikkat çekti. Gülşen'in ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı.

Gülşen'den ayna pozu! Atletini yukarı kadar sıyırıp...

Müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Gülşen ne yapsa olay oluyor. Özellikle sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen yine dikkat çekti.

Son olarak Edis'in yerine Çeşme'de bir mekan ile anlaşarak 30 dakika için 2 milyon TL isteyen Gülşen konser öncesi ayna karşısına geçti.

Sütyensiz haliyle dikkat çeken ve atletini göğsüne kadar sıyırarak poz veren Gülşen'e kimse anlam veremedi.

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Gülşen'in pozunu görenler "Ne gereksiz bir kare", "Anlamsız" yorumlarında bulundu.

Şarkıcı Gülşen, aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile Haziran 2016'da nikâh masasına oturmuş, Ocak 2017'de Azur Benan'ın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

Vitrin


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Gülşen
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