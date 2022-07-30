Gülşen derin dekolteli elbisesiyle sınırladı zorladı! "Nesin sen şimdi insan mı?"

Her paylaşımıyla sosyal medyayı çalkalayan güzel şarkıcı Gülşen, Instagram paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Son paylaşımında katıldığı bir etkinlikte giydiği elbiseyle dikkat çeken Gülşen dekoltesiyle herkesi mest etti. Derin bacak dekoltesiyle olay yaratan Gülşen'in pozlarına yorum yağdı.

DERİN DEKOLTESİYLE OLAY YARATTI

Sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla cesaretini ön plana koyan güzel şarkıcı Gülşen, son pozlarıyla dikkat çekti.

Cesur derin vücut dekolteli elbisesiyle sınırları zorlayan güzel şarkıcı sosyal medyayı adeta salladı.

Gülşen'in bu pozları sonrasında takipçileri beğenive yorum yağdırdı.

Takipçilerinden bazıları Gülşen'in büyüleyen pozlarına, "Yine olaysın" ve "Sen şimdi insan mısın?" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Gülşen'in nefes kesen bazı Instagram pozları;









