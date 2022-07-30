MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen derin dekolteli elbisesiyle sınırladı zorladı! "Nesin sen şimdi insan mı?"

Gülşen derin dekolteli elbisesiyle sınırladı zorladı! "Nesin sen şimdi insan mı?"

30.07.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Son olarak katıldığı etkinlikte giydiği cesur bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Gülşen adeta yürek hoplattı. Muhteşem fiziğiyle göz kamaştıran güzel şarkıcının pozlarına beğeni yağdı.

Gülşen derin dekolteli elbisesiyle sınırladı zorladı! "Nesin sen şimdi insan mı?"

Her paylaşımıyla sosyal medyayı çalkalayan güzel şarkıcı Gülşen, Instagram paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Son paylaşımında katıldığı bir etkinlikte giydiği elbiseyle dikkat çeken Gülşen dekoltesiyle herkesi mest etti. Derin bacak dekoltesiyle olay yaratan Gülşen'in pozlarına yorum yağdı.

DERİN DEKOLTESİYLE OLAY YARATTI

Sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla cesaretini ön plana koyan güzel şarkıcı Gülşen, son pozlarıyla dikkat çekti.

295971139_579212393873398_9210831365120900186_n

Cesur derin vücut dekolteli elbisesiyle sınırları zorlayan güzel şarkıcı sosyal medyayı adeta salladı.

296200169_560034502490254_5960949967150408731_n

Gülşen'in bu pozları sonrasında takipçileri beğenive yorum yağdırdı.

296621536_356427426658164_4935986311237028985_n

Takipçilerinden bazıları Gülşen'in büyüleyen pozlarına, "Yine olaysın" ve "Sen şimdi insan mısın?" şeklinde yorumlar yaptı.

296147781_749070353100246_5536959354005918896_n

İşte Gülşen'in nefes kesen bazı Instagram pozları;

gülsen3

gülsen2

gülsen1

gülsen

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlhan İrem'e veda! Vasiyeti yerine geldiİlhan İrem'e veda! Vasiyeti yerine geldi
Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!
Ateşli sahneleri çok konuşulmuştu! Yeni dizide de çok cesurAteşli sahneleri çok konuşulmuştu! Yeni dizide de çok cesur
Anahtar Kelimeler:
Instagram dekolte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Jesus'tan rahatsız! F.Bahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı

Jesus'tan rahatsız! F.Bahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı

İlginizi Çekebilir

Zemin bir anda çöktü! Neye uğradığını şaşırdı

Zemin bir anda çöktü! Neye uğradığını şaşırdı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.