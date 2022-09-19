Gülşen'in avukatı Şeyma Subaşı'nın da avukatı çıktı! Şeyma Subaşı'nın avukatı uyuşturucu testinin sonucunu paylaştı

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri gündem olmuş ve fenomenin yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti. Şeyma Subaşı’nın avukatı Emek Emre ‘uyuşturucu kullandı’ ifadesi ile servis edilen görüntülerle ilgili herhangi bir suç isnadının bulunmadığını belirtti. Avukat Emek Emre, görüntülerin geçen temmuz ayında yurt dışında çekildiğini belirtti.

Şeyma Subaşı’nın anayasal olarak koruma altına alınan haklarının ihlal edildiğini belirten Emre, cinayet gibi ağır suçlarda dahi mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın iddiaya göre ifadesi kullanılarak şüphelilerin adlarının baş harfleriyle verilmesine rağmen Şeyma Subaşı hakkında yapılmaya çalışılanın itibar suikastı olduğunu söyledi.

BAKANLIĞA BAĞLI BİR LABORATUVARDA TEST YAPTI

Emek Emre, suçlayıcı haber ve görüntüler üzerine Şeyma Subaşı’nın Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını belirtti.

Açıklamada, “Ülkemizin her vatandaşına yönelik olduğu üzere, müvekkilin de özel hayatına ilişkin görüntülerin müvekkilin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri yaymak/ifşa etmek de ayrıca suç teşkil etmektedir. Müvekkilin özel hayatına yönelik suç teşkil edebilecek fiilleri gerçekleştirenler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için cumhuriyet savcılığına müracaat edileceği ve müvekkilin bu süreçte uğradığı maddi/manevi zararların tazminine yönelik tazminat davaları açılacaktır” denildi.

Emek Emre sosyal medya hesabında test sonuçlarını da paylaştı.



