Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ilk kez yorum yaptı: Çok beğeniyorum

Şarkıcı Gülşen sahnedeki cesur tarzıyla gündemden düşmüyor! İddialı seçimleriyle sık sık gündemde yer edinen Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Yılbaşında eşi Gülşen Kıbrıs'ta sahne alırken kendisi evde oğuyla zaman geçiren Ozan Çolakoğlu, Milliyet'ten Mesut Yılmaz'a konuştu. Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen’in sahne kıyafetleri hakkında yapılan yorumları değerlendirdi.

Eşine destek çıkan Çolakoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum."

