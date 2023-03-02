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Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan 'Bulaşık yıkama' önerisi! 'Tencereler parladıkça karanlık düşünceler kayboluyor'

02.03.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunuculuğunu Psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ve Ceyda Düvenci'nin üstlendiği 'Dünden Sonra Yarından Önce' adlı program depremin getirdiği psikolojik travmaların nasıl atlatılabileceğine yönelik konulara odaklanıyor. Programın bugünkü bölümünde Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan 'Bulaşık yıkama' önerisi geldi. Ünlü Psikiyatr 'Tencereler parladıkça karanlık düşünceler kayboluyor' sözleri ile dikkat çekti.

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan 'Bulaşık yıkama' önerisi! 'Tencereler parladıkça karanlık düşünceler kayboluyor'

Ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, “Dünden Sonra Yarından Önce” programıyla ekrana geliyor. Deprem travmasına nasıl yaklaşılabileceği, depremin çocuklar üzerindeki etkisi ve depremzedelerin gündelik yaşama adaptasyonu gibi konuların ele alındığı programda Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan 'Bulaşık yıkama' önerisi geldi.

Programın bugünkü bölümünde; Ceyda Düvenci, "Bulaşık yıkamak müthiş bir şey gerçekten hocam, o su aktıkça garip bir psikoloji var bulaşık yıkamak çok iyi geliyor bana" dedi.

ceyda düvenci

Budayıcıoğlu ise verdiği 'Bulaşık yıkama' önerisi ile dikkat çekti. Daraldığı an kendini mutfağa attığını belirten Budayıcıoğlu şu sözleri sarf etti:

''KORKULARI YIKAMAK ANLAMINA GELİYOR''

"Daraldığım an ilk yaptığım iş mutfağa koşarım, önce lavaboları güzel fırçalar ve ovarım, sonra ne kadar tencere varsa çıkarırım, onları ovar, yıkarım, bir daha yıkarım pırıl pırıl olur. Bu iki mekanizmayla bize iyi geliyor, ilki yoruluyoruz, enerji kaybediyoruz, ikincisi de bir şeyi yıkamak beyinlerimizdeki sorunları, korkuları yıkamak anlamına geliyor. Tencereler parlamaya başlayınca beynimdeki karanlık düşünceler kaybolup gidiyor, beynimiz de bu temizlikten nasibini alıyor. Bunu insanlara da öneririm" dedi.

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Ceyda Düvenci Gülseren Budayıcıoğlu

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