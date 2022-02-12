Gülsim Ali kimdir, aslen nereli? Gönül Dağı'nın Dilek karakteri Gülsim Ali kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

'Super Model Ford Models Bulgara' adlı güzellik yarışmasında birinciliği kazanan Gülsim Ali, aynı sene, Brezilya'da düzenlenen 'Ford Models Of The World' güzellik yarışmasında Bulgaristan'ı temsil etmiştir. 2012 senesindeki ilk oyunculuk deneyiminin ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide kariyerine başlangıç yapmıştır. Peki Gülsim Ali kimdir?

GÜLSİM ALİ KİMDİR?

29 yaşında olan, 18 Şubat 1992 tarihinde Bulgaristan'ın en büyük şehirlerinden Rusçuk'ta dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, oyuncu ve modeldir. Genç oyuncunun çocukluk dönemi Bulgaristan'da geçmiştir. Gülsim Ali, hâlâ Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır.

16 yaşında Türkiye’ ye gelmiş olan oyuncu, Özel Başkent İletişim Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçmiştir.

Son Yaz Balkanlar dizisinin sonrasında Diriliş Ertuğrul adlı yapımda 'Aslıhan Hatun' karakterine, Yüzleşme dizisinde ise 'Ayşegül' rolüne hayat vermiştir. 2019 senesinde oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Gülcemal', 2020'de rol aldığı hâlâ TRT1n ekranlarında yayınlanmaya devam eden Gönül Dağı isimli dizide 'Dilek' karakterini canlandırmıştır.

Türkiye harici Pakistan'da üne kavuşan yetenekli oyuncu, bir markanın uluslararası yüzü olmayı başarmıştır. Oyuncunun adını taşıyan 'MariaBXGülsimAli' koleksiyonunun reklam filmi, İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekilmiştir.

Gülsim Ali, iyi derecede Bulgarca ve İngilizce bilmektedir. 1.76 cm boyunda ve 54 kilo olan isim, Kova burcudur.

GÜLSİM ALİ İLHAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2019 - Yüzleşme

2020 - Gönül Dağı

2012 - Son Yaz Balkanlar

2016 - Seddülbahir 32 Saat

2016 - Hanım Köylü

2017 - Diriliş Ertuğrul



