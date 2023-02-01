Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

Altılı masa geçtiğimiz günlerde ortak mutabakat metnini paylaşmıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yayımlanan metin ile ilgili "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir?" sorusunu sordu. Açıklamasının devamında Özdağ, "Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın" dedi.

GÜLTEKİN UYSAL: İFTİRANI SANA YEDİRECEĞİM

Yaşanan bu gelişme sonrasında Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetti:

"Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim"

"YA YAZMAYACAKSIN YA SİLMEYECEKSİN"

Özdağ, Uysal'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu twiti okuyun" dedi. Özdağ, Uysal'ın paylaşımını silmesi üzerine yaptığı yeni açıklamada "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yazıp sildiği twit. Seviye tespiti açısından burada kalsın: ya yazmayacaksın ya silmeyeceksin" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yazıp sildiği twit. Seviye tespiti açısından burada kalsın: ya yazmayacaksın ya silmeyeceksin: pic.twitter.com/Idjc8W9bhx — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 31, 2023



