Gülüşüyle ünlüydü! Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça son haliyle şaşkına çevirdi! Bakın şimdi ne yapıyor

Türk sinemasına unutulmaz karakterler kazandıran Hababam Sınıfı hala gündeme gelmeye devam ediyor. Filmde dikkat çeken oyunculardan biri de Bacaksız rolüne hayat veren Tuncay Akça oldu. Özellikle kahkahasıyla bilinen Bacaksız izleyicileri gülümseten sahnelere imza atmıştı. Tuncay Akça'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen ve Münir Özkul gibi Yeşilçam'ın usta sanatçılarıyla birlikte Hababam Sınıfı filminde çocuk oyuncu Tuncay Akça da Bacaksız rolüne hayat vermişti.

Film setine arkadaşının ısrarıyla gittiğini aktaran Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Kahkaham tesadüf oraya monte oldu ama hiç hikayeyle, senaryoyla alakası olmayan bir olaydı. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla girdik." ifadelerine yer vermişti.

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.

Bizimkiler, Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Gülen Gözler, Çiçek Taksi, Yeşil Elma ve Arka Sokaklar gibi sayısız yapımda rol alan oyuncu uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Şimdilerde 60 yaşında olan Tuncay Akça, Bakırköy'de bir köftecide müdür olarak görev yapıyor.

Siyasetle de ilgilenen Akça, aynı zamanda "Bir Gülücük Hikayesi" adlı kitabını da okurlarıyla buluşturdu.



