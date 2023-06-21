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Gülüşüyle ünlüydü! Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça son haliyle şaşkına çevirdi! Bakın şimdi ne yapıyor

21.06.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz filmlerden biri olan Hababam Sınıfı serisi zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlandığı dönem oldukça sevilen filmde birbirinden ünlü usta oyuncular yer aldı. Filmde gülüşüyle hafızalara kazınan Bacaksız rolüne Tuncay Akça hayat veriyordu. Oyunculuğu bırakan Tuncay Akça bakın şimdi ne yapıyor.

Gülüşüyle ünlüydü! Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça son haliyle şaşkına çevirdi! Bakın şimdi ne yapıyor

Türk sinemasına unutulmaz karakterler kazandıran Hababam Sınıfı hala gündeme gelmeye devam ediyor. Filmde dikkat çeken oyunculardan biri de Bacaksız rolüne hayat veren Tuncay Akça oldu. Özellikle kahkahasıyla bilinen Bacaksız izleyicileri gülümseten sahnelere imza atmıştı. Tuncay Akça'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen ve Münir Özkul gibi Yeşilçam'ın usta sanatçılarıyla birlikte Hababam Sınıfı filminde çocuk oyuncu Tuncay Akça da Bacaksız rolüne hayat vermişti.

bacaksız gülüşü

Film setine arkadaşının ısrarıyla gittiğini aktaran Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Kahkaham tesadüf oraya monte oldu ama hiç hikayeyle, senaryoyla alakası olmayan bir olaydı. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla girdik." ifadelerine yer vermişti.

tuncay akçaa

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.

tuncay akça

Bizimkiler, Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Gülen Gözler, Çiçek Taksi, Yeşil Elma ve Arka Sokaklar gibi sayısız yapımda rol alan oyuncu uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

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Şimdilerde 60 yaşında olan Tuncay Akça, Bakırköy'de bir köftecide müdür olarak görev yapıyor.

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Siyasetle de ilgilenen Akça, aynı zamanda "Bir Gülücük Hikayesi" adlı kitabını da okurlarıyla buluşturdu.

bacaksız kitap


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