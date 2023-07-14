Gümrük görevlilerinin dikkati ortaya çıkarttı! İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Hong Kong'u Çin anakarasına bağlayan bir şehir olan Shenzhe'deki Futian Limanı'ndan kaçak yollarla ülkeye yılan sokmaya çalışan bir kadın yakalandı. South China Morning Post’un haberine göre, kimliği açıklanmayan bir kaçakçının iç çamaşırında gizlenen yılanlar bulundu. Yılanlar gümrük memurları tarafından güvenli bir şekilde hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Çin'in gümrük düzenlemeleri , istilacı türlerin girişini ve hastalık bulaşmasını önlemek için herhangi bir hayvanın karantina incelemelerinden geçmeden yurt dışından ülkeye girişini yasaklıyor. Güney Amerika’ya özgü bir yılan türü olan kırmızı yılanların gümrük memurunun dikkati sayesinde çoraplara sarılı halde bulunması sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü “Yılanlara dokunmazdım bile iç çamaşırında saklamayı boşver” yorumunda birleşti. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Telefonumda artık yılan fotoğraflarına bile bakamayacağım” yorumunu yaptı.