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  4. Bir gören bir daha bakıyor! “Kutsal” diyerek komşuları kapısında kuyruk oluyor... “Tam 60 cm uzunluğunda...”

Bir gören bir daha bakıyor! “Kutsal” diyerek komşuları kapısında kuyruk oluyor... “Tam 60 cm uzunluğunda...”

14.07.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan 14 yaşındaki Suresh isimli bir çocuk sırtından çıkan 60 cm uzunluğundaki kuyruğuyla ülkesinde popüler olmayı başardı. Komşularının Hindu tanrısı Shri Hanuman zannettiği gencin evi her gün onu kutsal olarak kabul eden komşularıyla doluyor. Genç ise kuyruğundan kurtulmak için yetkililerden yardım istiyor.

Hindistan’da yaşayan 14 yaşındaki Suresh isimli bir çocuk sırtının alt bölgesinden çıkan ve kuyruğu anımsatan 60 cm’lik siyah bir saç yığınıyla hayatını devam ettiriyor. Çocuğundan beri sırtındaki çıkıntının olduğunu dile getiren Suresh, yaşı büyüdükçe ve bedeni geliştikçe çıkıntının uzadığını da söyledi.

KOMŞULARI KAPISINDA KUYRUK

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Hindistan’ın Madhya Pradesh şehrinin Barwani köyünde yaşayan sakinler Suresh’i Hindu destanı Ramayana’nın ana karakterlerinden biri olan uzun maymun kuyruklu bir Hindu tanrısı olan Shri Hanuman’a benzetiyor. Bu nedenle komşuları sık sık Suresh’in evini ziyaret ediyor.

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Bazı doktorlar, Suresh'in kuyruğunun nadir görülen bir genetik durumun sonucu olduğunu öne sürdüler, ancak başka bir düşünce ekolü, bunun annesinin hamileliği sırasındaki besin eksikliğinden kaynaklandığı yönünde. Ağabeyine göre, Suresh henüz beş yaşındayken babaları kuyruğunu kesmeye çalıştı. Bu, delikanlının hastalanmasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kuyruk

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