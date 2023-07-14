Bir gören bir daha bakıyor! “Kutsal” diyerek komşuları kapısında kuyruk oluyor... “Tam 60 cm uzunluğunda...”

Hindistan’da yaşayan 14 yaşındaki Suresh isimli bir çocuk sırtının alt bölgesinden çıkan ve kuyruğu anımsatan 60 cm’lik siyah bir saç yığınıyla hayatını devam ettiriyor. Çocuğundan beri sırtındaki çıkıntının olduğunu dile getiren Suresh, yaşı büyüdükçe ve bedeni geliştikçe çıkıntının uzadığını da söyledi.

KOMŞULARI KAPISINDA KUYRUK

Hindistan’ın Madhya Pradesh şehrinin Barwani köyünde yaşayan sakinler Suresh’i Hindu destanı Ramayana’nın ana karakterlerinden biri olan uzun maymun kuyruklu bir Hindu tanrısı olan Shri Hanuman’a benzetiyor. Bu nedenle komşuları sık sık Suresh’in evini ziyaret ediyor.

Bazı doktorlar, Suresh'in kuyruğunun nadir görülen bir genetik durumun sonucu olduğunu öne sürdüler, ancak başka bir düşünce ekolü, bunun annesinin hamileliği sırasındaki besin eksikliğinden kaynaklandığı yönünde. Ağabeyine göre, Suresh henüz beş yaşındayken babaları kuyruğunu kesmeye çalıştı. Bu, delikanlının hastalanmasına neden oldu.



