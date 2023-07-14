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  4. Damadın kel olduğu düğünde ortaya çıktı! Gelinin ailesi gerçeği öğrenince damadı tekme tokat dövdü

Damadın kel olduğu düğünde ortaya çıktı! Gelinin ailesi gerçeği öğrenince damadı tekme tokat dövdü

14.07.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Bihar eyaletinin Gaya bölgesinde gerçekleştirilen bir düğün töreni ilginç anlara sahne oldu. Nikah töreni sırasında damadın kel olduğu ortaya çıktı. Gelini ve ailesini kandırmak için peruk taktığı ortaya çıkan damat düğün gününde gelinin ailesi tarafından tekme tokat dövüldü. Düğün iptal edilirken görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başaran görüntüler Hindistan’ın Bihar eyaletinin Gaya bölgesindeki bir nikah töreni sırasında kaydedildi. İkinci evliliğini yapmak isteyen adamın kel olduğundan şüphelenen gelinin ailesi düğünü adeta birbirine kattı. Düğün sırasında damadın üzerine saldıran gelinin ailesi önce saçlarını yoldu. Gelinin aile üyelerinin hamlesiyle damadın kafasındaki peruk düştü ve kel olduğunu ifşa edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATAN GÖRÜNTÜLER

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'Ghar Ke Kalesh' Twitter hesabından yüklenen görüntülerde damadın ellerini kavuşturarak yalvardığı görülürken gelinin ailesi hiç acımayarak damadı dövmeye devam etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu anlar arasına girmeyi başardı.

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Hindistan düğün gelin damat kellik

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