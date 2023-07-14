Damadın kel olduğu düğünde ortaya çıktı! Gelinin ailesi gerçeği öğrenince damadı tekme tokat dövdü

Sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başaran görüntüler Hindistan’ın Bihar eyaletinin Gaya bölgesindeki bir nikah töreni sırasında kaydedildi. İkinci evliliğini yapmak isteyen adamın kel olduğundan şüphelenen gelinin ailesi düğünü adeta birbirine kattı. Düğün sırasında damadın üzerine saldıran gelinin ailesi önce saçlarını yoldu. Gelinin aile üyelerinin hamlesiyle damadın kafasındaki peruk düştü ve kel olduğunu ifşa edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATAN GÖRÜNTÜLER

'Ghar Ke Kalesh' Twitter hesabından yüklenen görüntülerde damadın ellerini kavuşturarak yalvardığı görülürken gelinin ailesi hiç acımayarak damadı dövmeye devam etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu anlar arasına girmeyi başardı.