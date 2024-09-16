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Gün geçtikçe eriyor... Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun son hali gündemde! Saçlarını kısacık kestirdi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.09.2024 14:32
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Yalı Çapkını'nda İfakat rolüne başarılı bir şekilde hayat veren oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun değişimi ve yeni tarzı dikkat çekti. Kilolarıyla gündeme gelen ünlü ismin zayıf haliyle görenleri şaşırttı. Santırcıoğlu, uzun saçlarını da kısacık kestirdi.

Gün geçtikçe eriyor... Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun son hali gündemde! Saçlarını kısacık kestirdi!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını, yeni sezonun ilk bölümüyle yayın hayatına yeniden başladı. Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne kaptırsa da reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin 3. sezon hikayesi yeni karakterlerin girmesiyle değişti.

İlerleyen bölümlerde neler yaşanacağı merak edilirken Yalı Çapkını'nın kötü karakteri İfakat'ı da ilk bölümden konuşuldu. Elveda Rumeli, Doktorlar, Diriliş Ertuğrul, Hercai gibi televizyon dizileriyle izlediğimiz Gülçin Kantırcıoğlu'nun değişimi dikkatlerden kaçmadı.

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Yalı Çapkını'nın yeni başladığı dönemlerde kilolarıyla gündeme gelen Santırcıoğlu, 2. sezonda hızla kilo vermişti. Ünlü oyuncunun Yalı Çapkını'ndaki kıyafetlerinin bedenleri küçültülmüştü.

GÜN GEÇTİKÇE ZAYIFLIYOR!

Şimdi ise ünlü oyuncunun son sezondaki zayıf hali de dikkat çekti. Gün geçtikçe eriyen Santırcıoğlu'nun bu değişimi sevenlerini endişelendirdi. Ayrıca başarılı oyuncunun uzun saçlarını kısacık kestirdiği de görüldü. Birçok kullanıcı yeni tarzını oyuncuya yakıştırdı.

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GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

Santırcıoğlu 1977 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı.

Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi.

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yalı çapkını
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