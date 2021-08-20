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Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

20.08.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da asker olma hayaliyle kilo almak için geçtiğimiz ay spor salonuna kaydolan genç felç kaldı. 19 yaşındaki gencin günde 5 kilogram protein tozu içtiği öğrenildi.

Adana’da anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçtiğimiz ay spor salonuna kaydoldu. Burada protein tozu kullanmaya başlayan genç, 10 Temmuz günü konuşma bozukluğu ve yürüme güçlüğü şikayetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan tedavilere rağmen Uğurludoğan, bir süre sonra felç kaldı. Burada yapılan tetkikler sonucu Uğurludoğan’ın aşırı protein tozu kullanmaktan felç kaldığı tespit edildi.

Öte yandan, Hüseyin Ömer Uğurludoğan’ın hastaneye konuşma bozukluğu ve yürüme güçlüğü çekerek başvurduğu dönemde ailesi tarafından doktorlara anlatılan öyküsüne ulaşıldı.

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Uğurludoğan ile ilgili raporlarda yazanlar şu şekilde:

“Aileden alınan öyküye göre başvurudan 3 hafta önce vücut geliştirme salonuna gitmeye başlamış. İki hafta önce günde 5 kilogram protein tozu kullanan hastanın 1 hafta önce çarpıntı yakınması başlamış. Daha sonra her 15 dakikada vücudunu soğutmak için duş almış. Başından aşağı soğuk su dökmüş. Yüzünde kızarıklık olmuş, daha sonra yürüme güçlüğü başlamış ve konuşması yavaşlamış. Yatıştan bir gün önce Adana Şehir Hastanesi’nde çekilen MR’da bilateral bazal gangliyonda ve mezensefalonda difüzyon kısıtlığı izlenmemiş. Acil servisimize başvuran hasta tetkik ve tedavi amacıyla kliniğe yatırıldı.”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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