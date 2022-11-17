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Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kırışıklıkları önler, kalp krizine karşı korur

17.11.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina insan sağlığı için yaptığı çalışmalarla günümüze çok güçlü katkılarda bulundu. Besinlerin sağladığı faydaları tek tek kaleme alan İbn-İ Sina’nın notları halen güncelliğini koruyor. İbn-i Sina aynı zamanda kuruyemişlerle de ilgili önemli notlar paylaştı. Bu kuruyemişlerden biri de beyaz leblebi. İbn-i Sina’ya göre beyaz leblebinin faydaları.

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kırışıklıkları önler, kalp krizine karşı korur

Beyaz leblebi, İbn-i Sina’nın tavsiye ettiği faydalı besinlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Birçok hastalığa karşı koruyu özellikleri olan beyaz leblebi, düşündüğünüzden daha fazla vitamin ve mineral içeriyor. Beyaz leblebi, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir.

BEYAZ LEBLEBİ NEDİR, NASIL KEŞFEDİLDİ?

İlk olarak leblebi Şeyh Murat Gazi tarafından nohudun ıslatılıp kavrulması ile keşfedildi. İç Anadolu bölgesinden sonra Ege bölgesinde de üretilmeye başlanan leblebi, Çorum'dan farklı olarak beyaz nohuttan üretilir. Bu yüzden Ege bölgesinde üretilen beyaz leblebiye “sakız leblebisi” de denmektedir.

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İBN-İ SİNA’YA GÖRE BEYAZ LEBLEBİNİN FAYDALARI

Büyük tıp alimi İbn-i Sina’nın mercek altına aldığı besinlerden biri de beyaz leblebi olmuştur. İbn-i Sina o dönemde beyaz leblebi için her derde deva olarak bahsettiği rivayet ediliyor.

BEYAZ LEBLEBİ FAYDALARI

Mide sorunlarına karşı birebir olan beyaz leblebi, yanma ve ekşime gibi mide sorunlarına çok iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır ve bedeni ısıtır.

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Beyaz leblebi kapsadığı lif maddesi sayesinde uzun vakit tokluk verirken, kısa zamanda da kilo vermeye yardımcı olur. Kapsadığı az yağ sebebiyle bölgesel kilo almayı da önler.

İçeriğindeki lif beyaz leblebiyi kolesterole karşı etkili bir besin haline getirir. Kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı korur, damar daralmasını önler.

Beyaz leblebinin içerdiği antioksidan bedenin baştan ayağa yenilenmesini sağlar.

Yaşlanma karşıtıdır. Kırışıklıkları önler.

Bir kâse beyaz leblebi, bir tabak kırmızı et kadar protein sağlar.

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Kalsiyum kemik ve diş gelişimi için zorunlu bir maddedir. Beyaz leblebi kapsadığı bu madde sayesinde kemik sisteminin gelişimini katkı sağlar. Özellikle gelişim çağındaki çocukların ve gebelerin harcaması gerekir. Aynı zamanda anne sütünü artırıcı özelliğe sahiptir.


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