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Gündelik hayatı küçük dokunuşlarıyla güzelleştiren proje: Onaranlar Kulübü

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | 16.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini bir araya getiren Red Bull Basement Festival, 18 Mayıs Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi’nde ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek.

Gündelik hayatı küçük dokunuşlarıyla güzelleştiren proje: Onaranlar Kulübü

Red Bull Basement Festival ana sahne programında "Üret, Onar ve Paylaş" başlığıyla yer alacak olan Onaranlar Kulübü kurucu ortakları Doğukan Güngör ve Ufuk Emin Akengin ile projelerinin doğuşunu ve gelecek planlarını anlattı.

Dünyada pozitif bir değişim yaratmak üzere teknik becerilerini kullanan inovasyon meraklılarını kanatlandıran global bir platform olan Red Bull Basement ile dirsek temasında olan Onaranlar Kulübü, 18 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşecek Red Bull Basement Festival'da yer alacak. Onaranlar Kulübü’nü daha önce duymadıysanız bile işlerine rastlamış olmanız olası. Zira duvarlar, doğalgaz kutuları ve çöp konteynerleri gibi gündelik hayatın içindeki nesnelere yaptıkları küçük ve renkli dokunuşların gözden kaçması mümkün değil. Onlar için onarmak kelimesi, aslında nesneleri renklendirmek ve hayata canlılık kazandırmak anlamına geliyor.

Red Bull Basement Festival ana sahne programında "Üret, Onar ve Paylaş" başlığıyla yer alacak olan Onaranlar Kulübü kurucu ortakları Doğukan Güngör ve Ufuk Emin Akengin ile projelerinin doğuşunu ve gelecek planlarını şu sözlerle Redbull.com’a anlattı:

“Bir gün mutsuz, bir gün umutsuz, bir gün stresli, bir gün hüzünlü geçtiğimiz o gri sokaklarda yüzümüzü güldürecek, bizi mutlu edecek ve oranın bir parçası hissettirecek aksiyonlar almak istedik. İnsanlar evi dışında bir yeri güzelleştirmek, düzeltmek ya da korumak için sorumluluk hissetmiyor. Bırakın hissetmeyi dediğiniz gibi zarar bile verebiliyor. Bu iç görüden de yola çıkarak bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Zaten kötü giden onca şeyin arasında yüzümüzü güldürebilecek, bizi mutlu edecek detayları yaratabilmek aslında bizim elimizde. Gördük ki bizimle aynı motivasyona sahip olan insanlar, sokaktaki eksiklerle ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Tam bu noktada da Onaranlar Kulübü, üretme, onarma ve paylaşma kesişiminde kent için yaratıcı projeler geliştiren bir gönüllülük hareketine dönüştü.”

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redbull onaranlar kulübü

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