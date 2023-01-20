MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Günden güne eriyor! Arda Kural iğne ipliğe döndü

Günden güne eriyor! Arda Kural iğne ipliğe döndü

20.01.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan oyuncu Arda Kural, günden güne eriyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına "2023 model Arda Kural" notunu düşen Kural'a hayranlarından yorum yağdı.

Oynadığı dizilerle büyük çıkış yakalayan, 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

fazla-kilolarindan-kurtulan-arda-kural-igne-15571695_3790_m

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı. Ekranlardan uzaklaşan ve psikoz teşhisi konulan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakaplı yakışıklı oyuncu, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak "2023 model Arda Kural" notunu yazdı.

Ekran görüntüsü 2023-01-20 100644

Oyuncunun son haline sosyal medyadan yorum yağdı.

fazla-kilolarindan-kurtulan-arda-kural-igne-15571695_6981_m

Son hali TT oldu! "Posta Ferit geri döndü" Son hali TT oldu! "Posta Ferit geri döndü"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba iddia! Aşk mı yaşıyorlar?Bomba iddia! Aşk mı yaşıyorlar?
Müge Anlı sinirden köpürdü! ‘Manitken üvey annen oluyorum’Müge Anlı sinirden köpürdü! ‘Manitken üvey annen oluyorum’
Müge Anlı ‘Yatağına alıyor’ diye bağırdı! Stüdyoyu karıştıran teklifMüge Anlı ‘Yatağına alıyor’ diye bağırdı! Stüdyoyu karıştıran teklif
Anahtar Kelimeler:
Arda Kural Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!

Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!

Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: İmkansız değil

Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: İmkansız değil

Jorge Jesus maç sonu transferi açıkladı!

Jorge Jesus maç sonu transferi açıkladı!

'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar

'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.