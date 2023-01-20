Günden güne eriyor! Arda Kural iğne ipliğe döndü

Oynadığı dizilerle büyük çıkış yakalayan, 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı. Ekranlardan uzaklaşan ve psikoz teşhisi konulan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakaplı yakışıklı oyuncu, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak "2023 model Arda Kural" notunu yazdı.

Oyuncunun son haline sosyal medyadan yorum yağdı.