Güneş fırtınası ne zaman gerçekleşecek? NASA'dan flaş açıklama! Güneş fırtınası nedir?

NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini incelemekte olan bir uzman, Güneş fırtınası uyarısında bulunarak söz konusu fırtına için tarih verdi. Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Peki Güneş fırtınası ne zaman?

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Uzman Skov'un açıklamaların göre Güneş fırtınası 14 Nisan tarihinde Dünya'ya çarpacak. Skov, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş fırtınası haberlerinin ardından söz konusu fırtınanın etkiler de merak ediliyor. Güneş fırtınası olduğunda Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelmektedir.

Bu patlamalar sonucu röntgen ya da ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkmakta. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini ifade ediyor.

