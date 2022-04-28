Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 2022 Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Bu sene Nisan ayında gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının tarihi için geri sayım sürüyor. Belirli bölgelerden gözlemlenebilecek olan Güneş tutulması ülkemizden gözlemlenip gözlemlenemeyeceği de merak ediliyor. Güneş tutulması 4 saat sürecek. Peki Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta?

2022 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ilk Güneş tutulması 30 Nisan 23:27’de meydana gelecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

İlgiyle takip edilen Güneş tutulması Antarktika, Güney Amerika, Pasifik okyanusundan izlenirken, Türkiye’den izlenemeyecek.

Bundan sonraki güneş tutulması ise 20 Nisan 2023’te gerçekleşecek ve bu tutulma, hem tam güneş tutulması hem de “ateş çemberi” veya halkalı güneş tutulması özelliklerini gösteren melez bir tutulma olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ay Güneş'ten yaklaşık 400 kere daha küçük ancak bize Güneş'ten 400 kere daha yakın olduğu için gökyüzünde ikisi de aynı büyüklükte gözükürler. Bir Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelmektedir.

Tutulmanın meydana gelmesi için, Ay'ın Yeniay safhasında olması ve Yer etrafındaki yörüngesinin düzlemi ile Yer'in Güneş etrafındaki yörünge düzleminin arakesit noktaları doğrultusunun Güneş'in merkezinden geçmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle Güneş Ay ve Dünya aynı doğrultuda olmalıdır. Bilindiği üzere bir yıl içerisinde 12 ay bulunmaktadır. Yani Ay, Dünya etrafında senede 12 kez dolanır. Dolayısıyla,eğer Ay'ın yörünge düzlemi Dünya'nınkiyle çakışık olsaydı, bir senede 12 kez Güneş tutulması meydana gelebilirdi. Ancak durum böyle değildir.

Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nınki arasında yaklaşık 5° 9' lık bir açı bulunmaktadır. Bu açı sebebiyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay'ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmamaktadırlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşmamaktadır. Nitekim bir yılda en az iki, en çok ise beş tane Güneş tutulması meydana gelebilmektedir.

