Güneşin ne kadar ömrü kaldı?

Güneş'in ne kadar ömrü kaldığını hiç düşündünüz mü? Space'te yer alan habere göre, gezegenimiz Dünya'nın içinde yer aldığı sistemin tek yıldızı olan Güneş'in 5 milyar yıl ömrü kaldı.

İlk otomobili kim, ne zaman icat etti?

Otomobillerin mucidi olarak Karl Benz gösteriliyor. Bunun nedeni Benz'in benzinle çalışan, içten yanmalı bir motora ev sahipliği yapan aracı ilk kez kullanılan kişi olması.1886 yılında patenti alınan araç çağımızdaki modeller gibi çalıştığı için ilk otomobil olarak kabul ediliyor.

BİR İNSAN HAYATI BOYUNCA KAÇ KİLOGRAM DERİ KAYBEDER? Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.

BİR KURŞUN KALEM KAÇ KİLOMETRE YAZI YAZAR? Ortalama bir kurşun kalem yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda çizgi çizebilir.

İNSAN ÖLÜMÜNE EN ÇOK SEBEP OLAN HAYVAN HANGİSİDİR? Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek...Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısı dişi sivrisinekler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor.

OKYANUSLARDA KAÇ TON ALTIN BULUNUYOR? Okyanuslarda yaklaşık 20 milyon ton altın bulundurmaktadır.

EMOJİ'NİN MUCİDİ KİMDİR? Son dönemde bir hayli popüler hale gelen emoji'ler; 1998-1999 yıllarında Japonya’da, dünyanın ilk mobil internet sistemi NTT DoCoMo’nun i-mode mobile Internet platformunda çalışan ekibin bir üyesi olan Shigetaka Kurita tarafından ortaya çıkarıldı.

1 GÜN KAÇ SAAT, KAÇ DAKİKA, KAÇ SANİYEDİR? Bir gün tam olarak 23 saat 56 dakika 4.004 saniyedir

GÜNEŞ'İN İÇİNE KAÇ TANE DÜNYA SIĞAR? National Geographic'in yaptığı hesaplamaya göre, içinde yer aldığımız sistemin yıldızı olan Güneş'in içine 1 milyon adet Dünya sığar.

OTOMOBİLLERİN KORNALARI GENELLİKLE HANGİ NOTADA ÇALAR? Otomobillerin çoğunun kornası Fa notasından çalmaktadır.

İLK EVCİLLEŞTİRİLEN HAYVAN HANGİSİDİR? İnsanoğlu tarafından ilk evcilleştirilen hayvan Ren geyikleridir.

DÜNYANIN EN KALABALIK KENTİ HANGİSİDİR? Dünyanın en kalabalık şehri 37,435,191 nüfusu ile Japonya'nın başkenti Tokyo'dur.

DÜNYANIN EN UZUN TRAFİK SIKIŞIKLIĞI KAÇ GÜN SÜRDÜ? Dünyada en uzun süren trafik sıkışıklığı 2010 yılında Çin'de meydana gelmiş ve 12 gün sürmüştür.

TARİHİN EN BÜYÜK DENİZ FACİASI HANGİSİDİR? Alman seyahat gemisi Wilhelm Gustloff, 30 Ocak 1945 günü bir SSCB denizaltısı tarafından batırıldı ve 9 bin 343 kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL BOĞAZI'NIN UZUNLUĞU KAÇ KİLOMETREDİR? İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan 29.9 km uzunluğunda bir su yoludur.

GERİ GERİ YÜRÜYEMEYEN HAYVAN HANGİSİDİR? Kanguruların bacakları kuyruk sokumundan kalça kemiklerine sabit olduğu için geri geri yürüyemez ve zıplayamazlar.

ASTRONOTLAR NEDEN HEP BEYAZ GİYER? Astronotların giydiği giysilerin Güneş'ten gelen ve uzay yürüyüşleri sırasında korunma şansının olmadığı ışınımları büyük ölçüde yansıtabilir olması için beyaz renkli olmaları gerekiyor.

EYFEL KULESİ'NİN DİĞER ADI NEDİR? 26 Ocak 1887-31 Mart 1889 tarihleri arasında inşa edilen Paris'in simge yapılarından birisi olan Eyfel Kulesi'nin diğer adı la dame de fer'dir (Demir Lady).

KÖPEKLER NEDEN İNSANIN EN İYİ DOSTU? ABD Bilim Akademisi'nin yayın organı PNAS tarafından yapılan araştırma köpeklerin neden pek çok insana sevimli geldiğini ortaya koydu. ABD'li ve İngiliz bilim insanlarının bulduğu bulgulara göre, "insanın en iyi dostu" olarak anılan köpeklerin insanlara sevimli gelmesinin nedeni evrim.

Araştırmacılar, köpeklerin özellikle insanlara sevimli gelen üzgün ifadeye bürünmelerini sağlayan göz çevresindeki kaslarının evrim sonucu zaman içerisinde ortaya çıktığını belirledi.

Aynı araştırmaya göre, köpeklerin kaşlarını kaldırmalarını sağlayan bu kaslar, köpeklerin ataları olan kurtlarda bulunmuyor.

UÇAKLARDA EN ÇOK TÜKETİLEN İÇECEK NEDEN DOMATES SUYU? Pek çok havayolu şirketinin açıkladığı rakamlara göre hava en çok tüketilen içecek domates suyu. Örneğin Luftansa her yıl yolcularına 1.7 milyon litre domates suyu ikram ediyor. Peki bunun nedeni ne? Yapılan bilimsel araştırmaya göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta içtiğimiz şeylerin tadının farklı olmasına neden oluyor. Bu da domates suyu gibi baskın lezzetlerin yolcular tarafından daha fazla tercih edilmesine neden oluyor.

SELFİE'Yİ İLK KULLANAN KİŞİ KİMDİR? Selfie kavramını pratik olarak ilk kullanan kişi 1839 yılında kendi fotoğrafını çeken Robert Cornelius'dur.

HER GÜN 24 SAAT BOYUNCA SAYI SAYSANIZ 1 TRİLYONA KAÇ GÜNDE ULAŞIRSINIZ? Günde 24 saat sayı sayan kişinin 1 trilyona ulaşması 32 bin yıl sürer.

KULAĞI DİZİNDE OLAN HAYVAN HANGİSİDİR? Çekirgenin kulakları dizlerinde bulunmaktadır.

EN AZ TÜRK VATANDAŞININ YAŞADIĞI ÜLKE HANGİSİDİR? Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile Türk vatandaşı yaşamamaktadır. Nikaragua'da ise 15 Türk vatandaşı yaşamaktadır. Almanya 2 milyon ile en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumundadır. Not: Söz konusu verinin bulunmadığı ve paylaşılmadığı ülkeler dikkate alınmamıştır.

SAAT YÖNÜNDE DÖNEN TEK GEZEGEN HANGİSİDİR? Gezegenimiz Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nde saat yönünde dönen tek gezegen Venüs'tür.

GOOGLE'IN İLK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ? Bugüne neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adı 'BackRub'dı. Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı.

ULUSAL ORKESTRASI ORDUSUNDAN BÜYÜK OLAN ÜLKE HANGİSİDİR? Vatikan'dan sonra dünyanın en küçük ikinci ülkesi olan Monako Prensliği’nin ulusal orkestrasında görev alan insan sayısı ordusundaki personel sayısından daha fazladır.

SUÇ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE HANGİSİDİR? Dünyada nüfusuna oranla en çok suç işlenen yer, Vatikan'dır.2017'de yapılan nüfus sayımına göre bin kişinin yaşadığı Vatikan'da her yıl 600'den fazla suç işlenmektedir.

HANGİ HAYVANIN 3 KALBİ, 9 BEYNİ VARDIR? Ahtapotların sekiz bacağı olduğu gibi üç tane de kalbi, dokuz adet de beyni var

EN SICAK GEZEGEN HANGİSİ? Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenler arasında en sıcak olanı 450 santigrat ile Venüstür.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AKILLI TELEFON KULLANIYOR? Türkiye'de her 100 kişiden 84'ü akıllı telefon kullanıyor

EN YAVAŞ HAYVAN HANGİSİDİR? Gezegenimizde yaşayan en yavaş hayvan 3 tırnaklı (üç parmaklı) Sloth'tur. Amerika kıtasında yaşayan hayvan saatte maksimum 0.0048 KM hıza ulaşabiliyor

DÜNYA'DA 90 KİLO OLAN BİRİ MARS'TA KAÇ KİLODUR? Yerçekimi farkı nedeniyle Dünya'da 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur.

EN ÇOK UYDUYA SAHİP GEZEGEN HANGİSİ? ABD'de yapılan araştırma kapsamında, Hawai'de bulunan Subaru teleskobu kullanılarak 5 kilometre çapındaki 20 yeni uydu keşfedildi. Bu şekilde Satürn'ün uydu sayısı 82'ye yükselerek, 79 uyduya sahip Jüpiter'i geride bıraktı.

DÜNYA'DA YAŞAYAN HERKES AYNI ANDA ZIPLARSA NE OLUR? 2011'de Japonya'da gerçekleşen deprem bile günleri yaklaşık 0.0000018 saniye kısalttı. Peki Dünyada yaşayan herkes aynı anda zıplarsa ne olur? Bu soruya cevap bilim insanı Randall Munroe'dan geldi.

KAÇ TANE BURUN DELİĞİMİZ VAR? İki tane görünen iki tane de görünmeyen olmak üzere toplam dört. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini arkadaki ise suyun çıkışına sağlayan iki çift burun derini bulunuyor. Evrim sürecinde insanlardaki arka taraftaki delikler kafanın içine girerek iç burun delikleri haline geldiler.

EN YÜKSEK DAĞ NEREDE? Dünya’da değil, Mars’ta... Dev volkan Olympus Dağı (Latincede Olympus Mons) güneş sistemindeki ve bilinen evrendeki en yüksek dağdır. 22 km yüksekliğindeki Olympus Dağı Everest’ten üç kat daha yüksek. 624 km genişliğindeki bu dağ Britanya adalarının bulunduğu alanın tamamını kaplayabilir.

DEVELER NEREDEN GELİR? Afrika ve Arap çöllerinin simgeleri olsa da deve Amerika kökenlidir. Atlar ve köpekler gibi, develer de 20 milyon yıl önce Amerika’nın otlaklarında evrildi. Bu hayvanlar o zamanlar, bildiğimiz haliyle hörgüçlü yük hayvanları olmaktan ziyade, daha çok zürafaya ya da ceylana benziyordu. Bering kara köprüsünden Asya’ya 4 milyon yıl önce geçtiler.

LALELER NEREDEN GELİR? Bizim gibi İranlılar’ın da milli çiçeği olan lalenin kökenini pek çok kişi Hollanda sanıyor. Oysa Amsterdam’dan olsun ya da olmasın laleler, Hollanda’nın yel değirmenleri ve sabolar kadar ünlü bir sembolüdür. Ama aslında lalelerin kökeni Hollanda değildir. Hollanda’ya İstanbul’dan ilk lale, 1554’te getirildi.

YILANLARI EN ÇOK HANGİ MÜZİK CEZBEDER? Onlar için fark etmez. Yılan oynatma numaralarında kobralar flütün görüntüsüne tepki verir, sesine değil. Yılanlar kesinlikle sağır olmamalarına rağmen müziği tam olarak “duymazlar.” Yılanların dışarıda bir kulak ya da kulak zarları yoktur fakat çeneleri ve karın kasları sayesinde yerden aldıkları titreşimleri hissedebilirler.