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Güney Kore’de akıllı telefon bağımlıları için sokaklara trafik ışıkları kuruldu! Geleneksel ışıklardan vazgeçildi

03.12.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon kullanımının günlük hayatın her yerine yayılmasıyla birlikte günümüzde sokakta dolaşırken bile pek çok kişinin başını yere eğilmiş vaziyette görebilirsiniz. Güney Kore’de geleneksel direklerdeki trafik ışıklarının yanında akıllı telefon bağımlılarına özel olarak yerlere ışıklar yerleştirildi. Sosyal medyada gündem olan çözüm kısa sürede 500 binden fazla görüntülenmeye ulaştı.

Akıllı problemler beraberinde akıllı çözümler de gerektirir Akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla birlikte insanların telefonlara olan bağımlılığı giderek arttı ve insanlar neredeyse gözlerini o küçük ekrandan ayıramayacak noktaya geldi. Karşıdan karşya geçerken bile telefonlarına bakmayı bırakmak istemeyen kişiler için Güney Kore’de ilginç bir çözüm bulundu. Deneme projesi olarak halkın kullanımına açılan uygulama pek çok kişinin beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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Trung Phan tarafından paylaşılan sosyal medya gönderisine, “Günye Kore, çok sayıda yaya telefonlara baktığı için trafik ışıkları kaldırımlara yerleştirildi” notunu eklendi.

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Sosyal medyada yayınlanan video kısa sürede 500 binden fazla görüntülenme, yorum ve beğeniye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü modern sorunlara uygulanan modern çözümlerin harika olduğunu savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Oldukça havalı görünüyor” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Kesinlikle kazaların sayısını azaltacak modern bir uygulama” yorumunu yaptı.

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Güney Kore trafik trafik lambası

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