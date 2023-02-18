Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Güney Koreli arama kurtarma ekibinden ölenler için saygı duruşu! Tüyleri diken diken eden anlar...

Güney Koreli arama kurtarma ekibinden ölenler için saygı duruşu! Tüyleri diken diken eden anlar...

18.02.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta 9 saat arayla medyada gelen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından afet bölgelerine Türkiye’den ve dünyadan yardım yağmıştı. Yardım için Türkiye’ye gelen Güney Koreli ekip ülkelerine döndü. Güney Koreli ekip havalimanında depremden hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.

Güney Koreli arama kurtarma ekibinden ölenler için saygı duruşu! Tüyleri diken diken eden anlar...

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede geniş çaplı yıkımlara neden oldu. Büyük bir afete neden olan depremlerin sonrasında Türkiye tek yürek olarak deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya çalışırken dünyanın pek çok noktasından da yardım yağdı. Güney Kore’den yardım çalışmaları için gelen arama-kurtarma ekibi ülkelerine dönmek için havalimanına gitti.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

kapak1

Uçağa binmeden önce sıraya geçen ekipler, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Uçaklarına binen ekipler ülkelerine döndü. O duygu dolu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

Döndüler ama deprem bölgesinde yaşadıklarını unutamıyorlar

Döndüler ama deprem bölgesinde yaşadıklarını unutamıyorlar

 Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Kelimeler boğazında düğümlendi

Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Kelimeler boğazında düğümlendi

 Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

 Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

 Fulya Öztürk canlı yayında isyan etti! “Her evde cenaze var”

Fulya Öztürk canlı yayında isyan etti! “Her evde cenaze var”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahiplerinin nerede olduğu bile bilinmiyor! Halleri gören inanamadıSahiplerinin nerede olduğu bile bilinmiyor! Halleri gören inanamadı
Gönüllü ve depremzede çocuğun ilginç anları! “Yaramaz deprem...”Gönüllü ve depremzede çocuğun ilginç anları! “Yaramaz deprem...”
Ağır hasarlı aracıyla yaşadığı yeri böyle terk ettiAğır hasarlı aracıyla yaşadığı yeri böyle terk etti
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Güney Kore

En Çok Okunan Trend Haberler

Fay hattının üzerindeydi! 55 haneden sadece 3 ev kaldı

Fay hattının üzerindeydi! 55 haneden sadece 3 ev kaldı

Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Kelimeler boğazında düğümlendi

Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Kelimeler boğazında düğümlendi

Göçük altından kurtarmıştı! Bir an bile yanından ayrılmıyor

Göçük altından kurtarmıştı! Bir an bile yanından ayrılmıyor

Bir gören bir daha baktı! Hasarlı aracıyla böyle terk etti

Bir gören bir daha baktı! Hasarlı aracıyla böyle terk etti

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.