Güney Koreli arama kurtarma ekibinden ölenler için saygı duruşu! Tüyleri diken diken eden anlar...

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede geniş çaplı yıkımlara neden oldu. Büyük bir afete neden olan depremlerin sonrasında Türkiye tek yürek olarak deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya çalışırken dünyanın pek çok noktasından da yardım yağdı. Güney Kore’den yardım çalışmaları için gelen arama-kurtarma ekibi ülkelerine dönmek için havalimanına gitti.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Uçağa binmeden önce sıraya geçen ekipler, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Uçaklarına binen ekipler ülkelerine döndü. O duygu dolu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.