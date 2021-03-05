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Güngören'de dehşet! Barışmak istediği eşini vurup intihar etti

05.03.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Güngören'de dehşet! Barışmak istediği eşini vurup intihar etti

Güngören'de kavga ettiği eşi ile barışmak isteyen ve olumsuz cevap alan kişi dehşet saçtı. Eşinin işlettiği tekstil atölyesine giden K.A. silahla eşini ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay saat 14.30'da Güngören Akıncılar Mahallesi Posta Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2020 yılında cezaevinden çıktığı öğrenilen 46 yaşındaki K.A. isimli erkek bir hafta önce kavga ettiği eşi 35 yaşındaki E. A. ile barışmak istedi. E. A. barışma talebini kabul etmeyince K. A. bugün yanına aldığı silahla E. A.'ya ait olan tekstil atölyesine gitti. Eşi E. A.'ya ateş ederek ağır yaralayan K.A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan E. A. hastanede yoğun bakıma alınırken K.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen cenaze aracıyla K. A.'nın cesedi tabuta alınarak morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar
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