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  4. Günlerce aradılar! Avustralya’da balık tutarken kaybolan adamın cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Avustralya’da balık tutarken kaybolan adamın cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

03.05.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Queensland bölgesinde yaşayan 65 yaşındaki Kevin Darmody isimli bir adam arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği sırada kayboldu. 2 gün boyunca devam eden arama çalışmalarının ardından kaybolan adamın cansız bedeninin parçalarına bir timsahın midesinde rastlandı.

Günlerce aradılar! Avustralya’da balık tutarken kaybolan adamın cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Avustralya’nın Queensland bölgesinin kuzey kesimlerinde arkadaşlarıyla birlikte balık tutan 65 yaşındaki Kevin Darmody isimli bir adam aniden ortadan kayboldu.Darmody en son Cairns'in yaklaşık 340 km kuzeybatısındaki Rinyirru (Lakefield) Ulusal Parkı'ndaki Kennedy Nehri'nde görüldüğü söylendi.

SU SESİ DUYULDU

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Olay sırasında Darmody'in yanında olan balıkçı arkadaşı yalnızca bir bağırış ve suya düşme sesi duyduğunu anlattı.Bölgede arama çalışmalarını hızlandıran polisler timsahların yoğunlukta yaşadığı bir bölge olduğu için Bend’in hayvanlar tarafından yenilme ihtimalini de göz önünde bulundurdu. Polis bölgede 4.1 ve 2.8 metre uzunluğundaki iki yetişkin timsahı vurarak öldürdü. Timsahların birinin midesinde insan kalıntılarına rastlandığı ifade edildi.

SUYA SÜRÜKLENMİŞ OLABİLİR

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Gazetecilere konuşan Dedektif Müfettiş Vekili Jason Chetham, Bend’in büyük bir timsah tarafından suya sürüklenmiş olmasının mümkün olduğunu söyledi. Yabani hayat uzmanlarının bölgeye gelerek yaptıkları araştırmalarda otopsi yapılan iki hayvanın Darmody'i birlikte öldürme ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya timsah

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