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  4. Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk kafese tırmanırken demirlerin arasına sıkıştı... Aslanların saldırdığı çocuk hayatını kaybetti

Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk kafese tırmanırken demirlerin arasına sıkıştı... Aslanların saldırdığı çocuk hayatını kaybetti

03.05.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin’in Gazze şehrindeki bir hayvanat bahçesini ziyaret eden 6 yaşındaki Hamada Iqtiet isimli bir çocuk hayatını kaybetti. Kafese tırmanan ve demirlerin arasına sıkışan çocuk bir anda aslanların saldırısına uğradı. Olay yerel basında geniş yankı uyandırdı.

Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk kafese tırmanırken demirlerin arasına sıkıştı... Aslanların saldırdığı çocuk hayatını kaybetti

Filistin’in Gazze şehrindeki Khan Younis bölgesinde Asdaa Park hayvanat bahçesinde yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. 6 yaşındaki Hamada Iqtiet isimli bir çocuk ailesiyle birlikte hayvanat bahçesini ziyarete gitti. Çocuk hayvanlara daha yakından bakmak için kafese tırmandığında bedeni parmaklıkların arasına sıkıştı. Kafeste bulunan aslanların küçük demirlerin arasında sıkışan küçük çocuğa saldırarak öldürdükleri belirtildi.

AİLESİ İDDİALARI REDDETTİ

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Hamada Iqtiet’in ailesi ise çocuklarının kafes tırmanmadığını ve hayvanat bahçesinin yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Polis sözcüsü Albay Ayman Al-Batniji, çocuğun Gazze'nin güneyindeki Asdaa Park hayvanat bahçesindeki koruyucu çitin içinden tırmandığını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğun aslan kafesini koruyan dış çitlerden geçtiğini görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin aslan hayvanat bahçesi

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