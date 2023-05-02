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  4. Satın aldığı evin duvarlarını yenilemek isterken adeta hazine buldu! Gerçeği öğrenince mutluluğu kısa sürdü

Satın aldığı evin duvarlarını yenilemek isterken adeta hazine buldu! Gerçeği öğrenince mutluluğu kısa sürdü

02.05.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın kuzeybatısındaki Lugo şehrinde yaşayan Tono Pineiro isimli bir adam satın aldığı evin duvarlarını yenilemek isterken hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Evinin duvarlarını tadilat için yıktırdığında Pineiro, betonların arkasında gizlenmiş içi para dolu kutuları keşfetti. Evin farklı bölümlerine gizlenmiş şekilde 9 milyon pesetas (yaklaşık 54 bin avro) bulan Pineiro’nun mutluluğu kısa sürdü.

Satın aldığı evin duvarlarını yenilemek isterken adeta hazine buldu! Gerçeği öğrenince mutluluğu kısa sürdü

İspanya’nın kuzeybatısındaki Lugo şehrinde yaşayan Tono Pineiro isimli bir müteahhit eski bir evin ilanını gördükten sonra onu satın alarak restore etmek istedi. Ev içinde tadilat yaptırmaya başlayan Pineiro, evin çeşitli bölümlerinde gizlenen kutular olduğunu fark etti. Kutuları açtığında ise toplam 9 milyon pesetas (yaklaşık 54 bin avro) bulan Pineiro büyük bir mutluluk yaşadı. Anca parayı euro ile değiştirmek istediğinde Pineiro büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldı.

SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

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Pineiro’nun sevinci Avrupa Birliği'nin para birimi olan euronun ülkenin para birimi olarak kabul edildiği 2002 yılında yasal para olmaktan çıkan İspanyol pesetası olduğu için kısa sürdü. Pineiro bulduğu parayı bozdurmayı denediğinde, bazı banknotların eski olduğunu için euroya çeviremeyeceğini keşfetti.

Paraların basım tarihi kapsamında Pineiro yaklaşık 34 bini euroya sahip olmayı başardı. Yaşadığı olayı inanılmaz olarak tanımlayan Pineiro, “Yeni bir çatı için gerekli olan parayı çatıda buldum. Gerçekten inanılmaz bir durum” dedi.

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