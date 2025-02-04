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Günlerce tuvaletini yapamadı ve karın ağrısından yürüyemedi! Doktorları şaşırtan röntgen sonucu: Öyle bir şey buldular ki...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.02.2025 12:25
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Çin'de 28 yaşındaki bir hasta günlerce tuvalete çıkamamasına ve yürüyememesine neden olan şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastanelik oldu. 3 aydır devam eden karın ağrısının sonrasında hastaneye giden hastanın midesinden doktorlar 13 cm uzunluğundaki bir çöp şiş buldu.

Günlerce tuvaletini yapamadı ve karın ağrısından yürüyemedi! Doktorları şaşırtan röntgen sonucu: Öyle bir şey buldular ki...

MYNET|DIŞ HABERLER 28 yaşındaki ismi açıklanmayan Çinli bir hasta 3 aydır kronik mide ağrısı çekiyordu, ağrı o kadar şiddetli hale gelmişti ki bacaklarına yayılmıştı ve yürüyemez hale gelmişti. Bu yüzden doktora görünmeye karar verdi.

RÖNTGEN SONUÇLARINDA ORTAYA ÇIKTI

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Hastanede röntgen çekildikten sonra sol karın boşluğunun bağırsak duvarında sivri uçlu yabancı bir cisim tespit edildi. Bu cismin iltihaplanmaya ve bağırsak delinmesine neden olduğu ortaya çıktı. Uzun süredir devam eden enfeksiyon 180 mililitre irin üretmişti, bu yüzden doktorlar 2 saat 40 dakika süren laparoskopik bir ameliyat gerçekleştirdiler ve yabancı cismi çıkartmayı başardılar.

2 GÜN SONRA TOPARLANDI

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Yabancı cismin 13 cm uzunluğunda çöp şiş olduğu tespit edilirken 28 yaşındaki hasta ameliyattan iki gün sonra yeniden yürüyebildi. 5 gün sonra hastanede daha rahat hareket edebildi. 16 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin röntgen
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