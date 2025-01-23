Otel banyosundan sarkan ipi keşfetti! Merakından ipi çekti karşılaştıklarına inanamadı: "Bir anda telefon çaldı"

MYNET|DIŞ HABERLER Stephen Hurd isimli genç, İtalya'da bir otelde tatil yaptığı sırada karşılaştığı ilginç bir durumdan söz etti. Otel odasında banyo yaptığı sırada duş başlığının içinden aşağıya doğru bir ipin sarktığını dile getiren Hurd, "Ben duş alırken yanımda garip bir ip sarkıyordu. Sallanarak tenime yapışınca görmezden gelemedim. Sonunda ne olduğunu anlayabilmek için ipi çekmeye karar verdim. Bir anda banyodaki ve yatağın yanındaki telefonlar çalmaya başladı" dedi.

Hund daha sonrasında resepsiyonda çalışan personele ipi sorduğunu söyleyerek, "Bunun tuvalet sifonuna yönelik özel bir sistem olmadığını, daha ziyade kişinin kayması ve ayağa kalkamaması durumunda kullanılan bir acil durum kordonu olduğunu belirtti" diye konuştu.

Birçok Avrupa ülkesindeki inşaat kanunları, oteller gibi engelli kişilerin erişebileceği halka açık yerlere alarm kablolarının kurulmasını gerektirmektedir. Bu kablolar, düşüp ayağa kalkamayan herkesin yakalayabilmesi için uzun olacak şekilde tasarlanmıştır.