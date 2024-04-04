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Günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra güzel haber geldi! Kadir İnanır taburcu edildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.04.2024 10:24
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İnme geçiren Kadir İnanır günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra uyandırıldı. Sanatçı Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. Usta oyuncu hastaneden taburcu edildi.

Günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra güzel haber geldi! Kadir İnanır taburcu edildi

İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır'dan iyi haber geldi.

74 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.

Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.

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ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

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Kadir İnanır Oyuncu yaşında
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