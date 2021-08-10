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  4. Günlerdir aranıyordu! İstanbul’da kaybolan Rus öğrenciden acı haber

Günlerdir aranıyordu! İstanbul’da kaybolan Rus öğrenciden acı haber

10.08.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil için geldiği İstanbul’da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada açıklarında cansız bedeni bulundu.

Günlerdir aranıyordu! İstanbul’da kaybolan Rus öğrenciden acı haber

Tatil için 16 Temmuz sabahı uçakla Litvanya’dan İstanbul’a gelen Makar Fedorovich Ragin (20) adlı Rus öğrenci, 28 Temmuz günü Adalar’ı gezmek üzere kaldığı otelden ayrılmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

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10 Ağustos günü saat 11.45 sıralarında Burgazada Kalpazankaya mevkiinde denizde ceset olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti.

DENİZDEKİ KAYALIKLAR ÜZERİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizdeki kayalıklar üzerinde bir ceset olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla ceset denizden çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde bulunan çantanın içerisinden 31 Temmuz’da kayıp olduğu bildirilen Rus öğrenci Makar Ragin’e ait pasaport fotokopisi çıktı. Olayla ilgili nöbetçi savcı tarafından tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya
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