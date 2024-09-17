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Günlerdir Türkiye güzeli İdil Bilgen konuşuluyor... O soru Tuba Ünsal'a sorulunca kendini tutamadı! 'Utandım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.09.2024 10:14
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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen günlerdir magazin manşetlerinden düşmüyor. Sosyal medyada pek beğenilmeyen ve eleştirilerin hedefi olan Bilgen hakkında 'Şabaniye' benzetmeleri bile yapıldı. Son olarak Bilgen hakkındaki yorumu Tuba Ünsal'a soruldu. Ünlü oyuncu fena patladı.

Günlerdir Türkiye güzeli İdil Bilgen konuşuluyor... O soru Tuba Ünsal'a sorulunca kendini tutamadı! 'Utandım'

MYNET-Geçtiğimiz hafta Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İldil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in birinciliği sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı ve Bilgen pek beğenilmedi. Türkiye'nin yeni güzeli hakkında 'Şabaniye' benzetmeleri bile yapıldı.

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BU SORUYU DUYUNCA SERT ÇIKTI

Son olarak ünlü oyuncu Tuba Ünsal'a 'Türkiye güzeli İdil Hanım'ı siz nasıl buldunuz?' diye soruldu. Ünlü isim bu soru karşısında kendini tutamadı ve 'bunu hiç konuşmaya gerek yok. Bir genç kadını hep beraber kameraların önünde yermeyi siz nasıl buldunuz?' diyerek sert çıktı.

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SON NOKTAYI KOYDU

Ünsal sözlerine 'Bana hiç etik ve iyi gelmedi. kendim insanlar adına utandım. Çok önemli bir eğitimi olan ülkemizi çok iyi şekilde temsil edebilecek olan kadın bir haftadır ayaklar altına alınıyor ben hiç kimseye yakıştıramadım bu tavrı' diyerek eleştirilere son noktayı koydu.

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Tuba Unsal İdil Bilgen
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