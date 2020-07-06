Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

7 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? 7 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde. 7 Temmuz 2020 Salı günlük burç yorumları 7 Temmuz 2020 Salı Koç Burcu Günlük Burç Yorumları Duygularınızı belli etmemek için elinizden geleni de yapsanız da mutlaka belli ettiğinizi unutmayın. İçinizde heyecanla beklettiğiniz aşk umudu saklanmıyor. Ayrıca bunu saklamanız için de bir neden olmamalı. Açıkladığınızda olumlu cevap alacaksınız. Doğal bir süreçten geçiyor ve tekrar başınıza gelmeyeceğini düşündüğünüz şeyleri tekrar yaşıyorsunuz. 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ 7 Temmuz 2020 Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları Partnerinizle aranızdaki ilişkiye çok takılıyorsunuz. Herkes sizi sevdiğiniz gibi ve sizin ilgilendiğiniz gibi olmaz. Herkesin sevgiyi yaşama biçimi oldukça farklıdır. Ama siz bazı şeyleri çok kafaya takarak partnerinizin sizden uzaklaşmasına neden oluyorsunuz. Dışardakiler yani ilişkiniz hakkında yorum yapan insanları önemsemekten vazgeçin yoksa bir ilişkiniz dahi kalmayacak.

7 Temmuz 2020 Salı İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları Duygusallıktan uzaklaşıp iş yerinizde biraz disiplinli davranmalısınız. Eğer iş ortamınızda birlikte çalıştığınız ve sizi yoran, size bağlı çalışanlar var ise, onları tekrar uyarmadan iş akdini sonlandırmak sizin karınıza olacaktır. Çocuksu tavırları olan ve sorumsuz çalışanlar sizin de hayatınızı zindan ediyor. Partnerinizle bir sorun olabilir. Sorunun çok üstüne düşmediğiniz için ayrılığa bile neden olabilir, dikkatli olun. Onu önemsediğinizi belli edin. 6 - 12 TEMMUZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ 7 Temmuz 2020 Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları Maddi anlamda güçlük çekeceğiniz günlerin yaklaştığını hissettiğiniz için moraliniz bozulabilir. Sadece biraz daha fazla çalışarak, sakin kalarak ve disiplinli hareket ederek her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Yufka yürekli bir insan olduğunuz için herkesin hayatı size göre daha değerli. Fakat bu tutumunuzdan vazgeçin. Geçmişte yaşanmış bir ilişki tekrar heyecanladırabilir. 7 Temmuz 2020 Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları #

Bazı konularda bağımlılıklarınız bezdirecek noktaya geliyor. Özellikle aşk hayatınızda birisi olunca çevrenizdeki herkesi , her şeyi unutuyorsunuz. Bu yüzden birçok arkadaşınız size kırılıyor. Kendinizi çözmeli ve bağımlılık derecesinde insanlara bağımlı kalmamalısınız. Bu hem partnerinizi sizden uzaklaştırıyor hem de sizi yalnızlaştırıyor.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ 7 Temmuz 2020 Salı Başak Burcu Günlük Burç Yorumları #

Ev değiştirmek ya da taşınmak konusu bu aralar aklınızdan gitmiyor. Yeni evle ilgili aklınızı kurcalayan bazı şeyler var, çözmek için uğraşıyorsunuz. Ev sorunlarına ara verin biraz sessizliğe ve yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Bilinçaltınızı temizleyecek uzun soluklu dinlenmelerin tam zamanı. Çünkü bu dönem gerçekle rüyayı ayırt edemeyecek kadar kafanızın karıştığı bir dönemdesiniz. 7 Temmuz 2020 Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları İletişim kazaları yaşayacağınız bir gün geçireceksiniz. Merkür retrosunun etkileri sizin de ilişkilerinizdeki iletişimleri etkileyecek. Yakınlarınız ya da akrabalarınızla yaşadığınız bazı olaylar tekrar yaşanabilir. Akrabalarınızla konuşurken söylediğiniz her kelimeyi özenle seçerek kullanın. Bugün sizi birçok açıdan zorlayacak bir gün olacak. 6 - 12 TEMMUZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ 7 Temmuz 2020 Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları #

Sağlığınızla ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Maddi konularda tedirgin olacağınız bir gün olacak. Maddiyatı düşünerek sağlığınızdan olmayın. Bazı şeyler hemen değil zamanla düzelir. Kendinize dikkat edin, hazırladığınız bütçeye bir de sağlık sıkıntınızı eklemek istemezsiniz. Partnerinizle olan ilişkinizi tekrar gözden geçirecek ve bazı şeylerin farkına vararak üzüleceksiniz.