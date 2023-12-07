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    4. Günümüz ilişkilerinin en büyük sorunu: Breadcrumbing (Zehirli ekmek kırıntısı) Maruz kalıyorsunuz ama adını dahi bilmiyorsunuz... Uzmanlar tek tek işaretleri anlattı

    Günümüz ilişkilerinin en büyük sorunu: Breadcrumbing (Zehirli ekmek kırıntısı) Maruz kalıyorsunuz ama adını dahi bilmiyorsunuz... Uzmanlar tek tek işaretleri anlattı

    07.12.2023 16:08 | Son Güncelleme:
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    Günümüz ilişkilerinin en büyük sorunu: Breadcrumbing (Zehirli ekmek kırıntısı) Maruz kalıyorsunuz ama adını dahi bilmiyorsunuz... Uzmanlar tek tek işaretleri anlattı

    Günümüz ilişkilerinin en büyük sorunlarının partnerlerin birbirlerine olan güvensizlik durumlarından kaynakladığı ifade edilirken ikili ilişkilere dair yeni bir terim ortaya çıktı. 'Zehirli ekmek kırıntısı' olarak isimlendirilen bu durum çiftlerin birbirlerinin bağlılığını ve hislerini sorgulamayı ifade ediyor. "Beni gerçekten seviyor mu?", "Yoksa sevgisi bitti mi?" sorularını soruyorsanız tam olarak zehirli ekmek kırıntılarının kıyısından geçiyorsunuz demektir.

    MYNET-DIŞ HABERLER Breadcrumbing teriminin halk arasında yaygınlaştığını ifade eden uzmanlar pek çok kişinin bu duruma maruz kaldığını söyleyerek ilişkilerdeki sinyaller konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, bu duruma partnerin karşısındakinin ne istedikleri konusunda ilgisiz olması veya yetiştirilme tarzları veya travmaları nedeniyle yakınlıktan rahatsız olabileceklerini söyledi. Bağlanma korkusu olarak özetlenebilecek bu durumda kişiler, kendilerini yetersiz hissedebilir ve sağlıklı, özgün ilişkiler kuramayabilirler.

    İLİŞKİLERDEKİ HIZLI İLERLEMENİN TEHLİKESİNİ VURGULADI

    San Francisco Körfez Bölgesi'nde travma ve bağlanma yaralanması konusunda uzmanlaşmış bir psikoterapist olan Duygu Balan, aile üyeleri ve iş yerindeki çalışanlar arasında da bu durumun yaşanabileceğini söylerken en yaygın alanın ise romantik ilişkiler olduğunu vurguladı. Balan, özellikle sosyal medya aracılığıyla ilişkilerin daha hızlı bir şekilde ilerlemesinin bağlılık problemlerine neden olabileceğinin altını çizdi.

    "BİR MANİPÜLASYON BİÇİMİDİR"

    Daha Derin Bir Sağlık: Stresi, Ruh Halini, Kaygıyı ve Travmaları Fethetmek " kitabının yazarı klinik psikolog Dr. Monica Vermani, "Breadcrumbing, kasıtlı olsun ya da olmasın, bir kişinin ilgiliymiş gibi davranması ve başka bir kişiyle içtenlikle ilgileniyormuş ve bir ilişkiye yatırım yapıyormuş gibi davranmasını içeren bir manipülasyon biçimini ifade ediyor. Kasıtlı olarak yanıltıcı şekillerde hareket edenler bunu dikkat çekmek, onaylanmak veya kontrol etmek için ya da bağlanmaya gerek kalmadan bir ilişkinin eğlenceli kısımlarını elde etmek için yapabilirler" dedi.

    San Bernardino'daki California Eyalet Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Dr. Kelly Campbell, zehirli ekmek kırıntısı döngüsünü bir kumar makinesine benzeterek, "Kumar makinesinde ara sıra yapılan kazanç gibi mutluluk ümidi bile ilişkiye devam etmeye neden olabilir" ifadelerini kullandı.

    BU BELİRTİLERE DİKKAT

    Klinik psikolog Dr. Monica Vermani şyerinde bir yöneticinin yüksek övgüsü ve muğlak ilerleme vaatlerinin asla gerçekleşmemesi durumunda ekmek kırıntıları yaşıyor olabileceğinizi söyledi. İkili ilişkilerdeki bazı sinyallere dikkat çeken Vermani, "Sizin yaptığınız planlara katılma arzusu olmayabilir ve bağlantı numarası yapabilir. İlk başta sizin tüm ilgi alanlarıyla ilgileniyormuş gibi görünür" dedi.
    İlişkilerin kırıntılarıyla yetinmeye çalışanların olmasını vurgulayan Campbell, "Zamanla hedef duygusal olarak manipüle edilir, aldatılır ve saygısızlık edilir. Bu duruma maruz kalan kişi kendisini kaygılı, üzgün, kafası karışmış, yalnız, yetersiz, terk edilmiş, utanmış hissedebilir. Sonuç olarak, birisi ilginin kırıntılarıyla yetinebilir, bunun normal olduğunu veya hak ettiğini düşünebilir; dolayısıyla kişinin ilişkilerden beklentilerini azaltabilir, tanıdık kalıplara sahip ilişkileri tekrar tekrar arayabilir ve kendisinin daha iyi bir şey bulmasını engelleyebilir" diye konuştu.

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