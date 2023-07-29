Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Güpegündüz otobüsün içinde skandal! Yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler... Tepkiler gecikmedi

    Güpegündüz otobüsün içinde skandal! Yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler... Tepkiler gecikmedi

    29.07.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Birmingham şehrinde Northfield Leisure Centre'ın önünden geçerken bir halk otobüsünün ikinci katında cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Seyir halindeki otobüsün içinde yakınlaşan çifti görenler cep telefonu kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti.

    İngiltere’nin Birmingham şehrinde güpegündüz bir halk otobüsünün 2. katında cinsel ilişkiye giren bir çift tepki çekti. Otobüste bulunan diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift görgü tanıkları tarafından kaydedilerek sosyal medyada ifşa edildi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    kapak2

    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Güpegündüz bir otobüste çekildiğine inanamıyorum” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İnsanların artık kontrolden çıktığına eminiz” yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Apartmanda korkutan anlar! Bıçakla çırılçıplak katlar arasında koştu

    Apartmanda korkutan anlar! Bıçakla çırılçıplak katlar arasında koştu

     Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

    Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

     Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

    Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

     Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

    Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Olay garson itirafı! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında...”Olay garson itirafı! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında...”
    Cesur kıyafet seçimiyle meydan okudu! “Margot kim?”Cesur kıyafet seçimiyle meydan okudu! “Margot kim?”
    Akımdan geri kalmadı! Pembe tarzıyla hızlı bir giriş yaptıAkımdan geri kalmadı! Pembe tarzıyla hızlı bir giriş yaptı
    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki sosyal medya İngiltere

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

    Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

    Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

    Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

    Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

    Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

    Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

    Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

    Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

    Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

    Günün Videosu

    Kaplumbağanın ezilmemesi için araçları durduran şoför hareketiyle takdir topladı
    Kaplumbağanın ezilmemesi için araçları durduran şoför hareketiyle takdir topladı
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.