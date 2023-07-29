Güpegündüz otobüsün içinde skandal! Yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler... Tepkiler gecikmedi

İngiltere’nin Birmingham şehrinde güpegündüz bir halk otobüsünün 2. katında cinsel ilişkiye giren bir çift tepki çekti. Otobüste bulunan diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift görgü tanıkları tarafından kaydedilerek sosyal medyada ifşa edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Güpegündüz bir otobüste çekildiğine inanamıyorum” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İnsanların artık kontrolden çıktığına eminiz” yorumunu ekledi.