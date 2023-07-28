Apartmanın içinde korku dolu anlar yaşandı! Elinde bıçakla çırılçıplak katlar arasında koştu... “Nedenini bilmiyoruz”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletindeki Serrano Bulvarı’ndaki bir apartmanda çırılçıplak dolaşan bir adam elindeki bıçakla herkesi korkuttu. Bina sakinlerinin evlerine zorla girmeye çalıştığını ifade ettiği bıçaklı saldırgana ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

“NE YAPABİLECEĞİNİ BİLMİYORUZ”

İsminin açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı olaya ilişkin olarak, “Bu çıplak kişi elinde bıçakla apartmanın içinde dolaşıyordu. Nedenini bilmiyoruz. Adamı tanımadığımız için ne yapabileceğini bilmiyoruz. Gerçekten korkunç” dedi.