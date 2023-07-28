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    4. Apartmanın içinde korku dolu anlar yaşandı! Elinde bıçakla çırılçıplak katlar arasında koştu... “Nedenini bilmiyoruz”

    Apartmanın içinde korku dolu anlar yaşandı! Elinde bıçakla çırılçıplak katlar arasında koştu... “Nedenini bilmiyoruz”

    28.07.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletindeki bir apartmanda korku dolu anlar yaşandı. Bina sakinleri dairelere zorla girmeye çalıştığı iddia edilen bir kişinin elinde bıçakla komplekste çıplak bir şekilde dolaşırken görülmesi üzerine dehşete kapıldı. O anları bina sakinleri saniye saniye cep telefonuyla kaydederek ifşa etti.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletindeki Serrano Bulvarı’ndaki bir apartmanda çırılçıplak dolaşan bir adam elindeki bıçakla herkesi korkuttu. Bina sakinlerinin evlerine zorla girmeye çalıştığını ifade ettiği bıçaklı saldırgana ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

    “NE YAPABİLECEĞİNİ BİLMİYORUZ”

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    İsminin açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı olaya ilişkin olarak, “Bu çıplak kişi elinde bıçakla apartmanın içinde dolaşıyordu. Nedenini bilmiyoruz. Adamı tanımadığımız için ne yapabileceğini bilmiyoruz. Gerçekten korkunç” dedi.

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    Amerika Los Angeles çırılçıplak

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