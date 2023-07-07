Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler! Bir gören bir daha baktı

Kolombiya’nın Bucaramanga şehrinin yakınlarındaki Palonegro Uluslararası Havaalanı’nın yolunda park halindeki bir aracın içinde cinsel ilişkiye giren çift dikkatleri çekti. Çiftin hareket ederken bir kameranın arabanın etrafını dolaşarak çekim yapması ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar yoldan geçen bir başka sürücünün cep telefonuna yansıdı.

GÖRÜNTÜLER İNCELEMEYE ALINDI

Sosyal medyada görüntüleri çekerek ifşa eden tanık, “Çiftin havaalanı yolunda yaptıklarını herkesin bilmesi için herkese açık bir şikayette bulunmak istiyorum. Sanırım video çekiyorlar” dedi.

Yerel polis sosyal medyada ifşa edilen görüntülerden haberdar olduklarını ve şu anda söz konusu görüntülerdeki kişileri araştırdıklarını belirtti.