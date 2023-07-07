Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler! Bir gören bir daha baktı

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler! Bir gören bir daha baktı

07.07.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'daki Palonegro Uluslararası Havaalanı yakınlarında yol kenarında ismi açıklanmayan bir çift arabanın içinde cinsel ilişkiye girerken yoldan geçenler tarafından fark edildi. O anlarda bir kameranın eylemin yakın çekimlerini büyük bir dikkatle yapması sosyal medyada gündem yarattı.

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler! Bir gören bir daha baktı

Kolombiya’nın Bucaramanga şehrinin yakınlarındaki Palonegro Uluslararası Havaalanı’nın yolunda park halindeki bir aracın içinde cinsel ilişkiye giren çift dikkatleri çekti. Çiftin hareket ederken bir kameranın arabanın etrafını dolaşarak çekim yapması ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar yoldan geçen bir başka sürücünün cep telefonuna yansıdı.

GÖRÜNTÜLER İNCELEMEYE ALINDI

1

Sosyal medyada görüntüleri çekerek ifşa eden tanık, “Çiftin havaalanı yolunda yaptıklarını herkesin bilmesi için herkese açık bir şikayette bulunmak istiyorum. Sanırım video çekiyorlar” dedi.

2

Yerel polis sosyal medyada ifşa edilen görüntülerden haberdar olduklarını ve şu anda söz konusu görüntülerdeki kişileri araştırdıklarını belirtti.

İlginizi Çekebilir

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

 Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

 Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

 İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

 İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

 Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

 “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"
Dekoltesini bir gören bir daha baktı! Sadece göğüs uçlarını örttüDekoltesini bir gören bir daha baktı! Sadece göğüs uçlarını örttü
Yabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktıYabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Kolombiya

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.