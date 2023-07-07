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Sahilde bikinisiyle şov yapıyordu! Bir anda bikini altının ipi kayaya takılıp çözüldü... Zor saniyeler yaşadı

07.07.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı Valentina ufacık bikinisiyle güneş ve denizin tadını çıkarttığı İtalyan sahilinde fotoğraf çekimi sırasında zor anlar yaşadı. Sosyal medya hesabından paylaşmak için bikinisiyle poz verdiği sırada Valentine talihsiz bir kaza yaşadı. Valentina’nın bikini altının ipi kayaya sıkıştı ve bir anda çözüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Sahilde bikinisiyle şov yapıyordu! Bir anda bikini altının ipi kayaya takılıp çözüldü... Zor saniyeler yaşadı

TikTok kullanıcısı Valentina Antz, tatilin tadını çıkartmak için İtalya’nın Bari kentine gitti. Tatilde fotoğraf çekilmek isteyen Valentina kayaları aşarak daha güzel bir çekim noktası bulmaya çalıştı. Ancak o anlarda Valentina’nın bikini altının ipleri kayaya sıkışarak bir anda çözüldü. Başta bikinisinin ipininin çözüldüğünü fark etmeyen Valentina frikik vermekten son anda kurtuldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tuttuğu anlar eğlenceli yorumlara sahne oldu. Valentina’nın gönderisine bir sosyal medya kullanıcısı, “Kelimenin tam anlamıyla son anda fark ettin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten frikik vermek üzereydin” yorumunu ekledi.

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