Sahilde bikinisiyle şov yapıyordu! Bir anda bikini altının ipi kayaya takılıp çözüldü... Zor saniyeler yaşadı

TikTok kullanıcısı Valentina Antz, tatilin tadını çıkartmak için İtalya’nın Bari kentine gitti. Tatilde fotoğraf çekilmek isteyen Valentina kayaları aşarak daha güzel bir çekim noktası bulmaya çalıştı. Ancak o anlarda Valentina’nın bikini altının ipleri kayaya sıkışarak bir anda çözüldü. Başta bikinisinin ipininin çözüldüğünü fark etmeyen Valentina frikik vermekten son anda kurtuldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tuttuğu anlar eğlenceli yorumlara sahne oldu. Valentina’nın gönderisine bir sosyal medya kullanıcısı, “Kelimenin tam anlamıyla son anda fark ettin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten frikik vermek üzereydin” yorumunu ekledi.