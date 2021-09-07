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Gupse Özay'ın konuk olduğu 'Dayı Şov' başlıyor

07.09.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuklaların en delikanlısı “Dayı” nın GAİN’de yayınlanacak canlı talkshow programı 10 Eylül’de başlıyor! Her hafta Cuma günü farklı konukların ağırlanacağı programın ilk bölümüne ise Gupse Özay konuk oluyor. İlk bölüm özelinde Gain’in tüm kullanıcılarına ücretsiz yayınlanacak olan Dayı Şov; farklı oyunlar, yarışmalar ve skeçlerle izleyiciyi mizah ve eğlenceye doyuracak.

Bir süredir internet alemini kahkahadan kırıp geçiren “Dayı”, şimdi de GAİN izleyicisiyle buluşuyor.

10 Eylül Cuma gecesi başlayacak canlı talkshow programında Dayı’nın ilk konuğu ise Türkiye’nin tartışmasız en komik isimlerinden olan oyuncu ve senarist Gupse Özay olacak.

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GAİN’in ilk canlı talkshow programı olma özelliğini de taşıyan programda, Nazmi Sinan Mıhçı’nın yetişkinlere yönelik olarak hazırladığı Kukla Kabare’nin sevilen karakteri “Dayı”, her hafta Cuma günü sürpriz konuklarını ağırlayacak. Kendine has dili ve mizahıyla alıştığımız talkshow’lardan çok farklı olacak bu programda, Dayı’nın konuklarla oynayacağı oyunlar, yarışmalar, yayın aralarındaki skeçler ve pandemi sürecinde içerik üretmeye başlayan müzisyenlerden oluşan Pandami Music grubuyla izleyiciyi mizah ve eğlenceye doyuracak.

İlk bölümü Gain’in tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak ‘Dayı Şov’ 10 Eylül’den itibaren her Cuma saat 23.00’te canlı yayınla GAİN’de!

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Beklenen fragman nihayet geldiBeklenen fragman nihayet geldi
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Gupse Ozay
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