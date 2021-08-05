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Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedim

05.08.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'dan orman yangınlarıyla mücadele edilen Antalya'ya gönüllü olarak gelen gurbetçi itfaiyeci Doğan Atalay, alevlerin yükseldiği Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya'da sahada canla başla çalışıyor. Atalay, "Manavgat yangının 2'nci gününde bavulumu kapatıp sabahın 4'ünde gönüllü olarak geldim. 20 yıllık itfaiyeciyim ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bazen sözün bittiği yerdeyiz'' diyerek hislerini dile getirdi.

Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedim

Baden- Württemberg eyaletindeki Waldshut’ta yaşayan itfaiyeci Doğan Atalay, Manavgat yangınını öğrenir öğrenmez Antalya'ya geldi. 12 yaşında 'çocuklar itfaiyesi'nde başlayıp, 18 yaşında itfaiyede aktif çalışmaya geçen Doğan Atalay, gönüllü olarak Türkiye'deki yangını söndürmek için geldiğini söyledi. Atalay, "Manavgat yangının 2'nci gününde bavulumu kapatıp sabahın 4'ünde gönüllü olarak geldim. Sıcak alandayız. Gündoğmuş'ta tahliye haberini bekliyoruz. Büyük bir ihtimal köyü boşaltacağız. Tehlikeli bölgedeyiz ama Allah'ın izniyle yangını söndürmeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'nin itfaiye birimleri burada. Onlar da insan, 3 saatlik uykuyla duruyoruz. Bizim amacımız yardım etmek. Bazen sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

''İNSANLAR, HAYVANLARIM YANACAKSA BEN DE YANAYIM, DİYOR''

En az 2 hafta daha kalarak yangını söndürmeye çalışacağını belirten Doğan Atalay, gerekirse 1 aya kadar da kalabileceğini söyledi. Yangın bölgesinde aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşuna gönüllü katıldığını belirten Atalay, "Sanki beni bekliyorlardı. Hiç yabancılık çekmedim. Amacımız aynı insanlara yardım etmek. Tahliye kararı alındığında zorluk çektiğimiz zamanlar oldu. İnsanlar evlerinden çıkmak istemiyor. Çevik kuvvet polis hepsi arkamızda yardımcı oluyorlar. İtfaiyeciler olarak biraz zorluk çekiyoruz. İnsanlar bize 'Zaten hepsi yanacak, hayvanlarım var yanacaksa ben de yanayım' diyor. Çok zor şeyler" diye konuştu.

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20 yıllık itfaiyeci olduğunu belirten Atalay, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Allah yardımcımız olsun. Hislerimden bahsetmeyeyim, çok duyguluyum. Cidden zor. Allah razı olsun, Türkiye'nin her yerinden itfaiyeciler geliyor, kolay değil. Gururluyum. Memleketim için bir şey yapabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.

KATARLI İTFAİYECİLERE TERCÜMANLIK YAPIYOR

Sabah yine gönüllü olarak kumanyalar hazırlayan Doğan Atalay, geceleri ise aktif olarak sahada herkes gibi canla başla çalışıyor. Dün gece Gündoğmuş yangınında Katar'dan gelen ekiple yangın söndürme çalışmalarına katılan Atalay, Katarlı itfaiyecilere hem tercümanlık yapıyor hem de yangını söndürmek için mücadele veriyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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Çok üzgünüm çook elden gelecek bişeyler varsa yaparım

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