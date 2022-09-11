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Gürsel Tekin canlı yayında duyurdu: CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilirim

11.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışıyla gündem olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yeni bir açıklama geldi. Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun cumhurbaşkanı adayı olup genel başkanlığı bırakması durumunda kendisinin başkanlığa aday olabileceğini söyledi.

Gürsel Tekin canlı yayında duyurdu: CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilirim

'HDP' çıkışıyla 6'lı masada tartışmalara neden olan ve özellikle İYİ Parti cephesinden sert eleştiriler alan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. CHP'li Tekin, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini dile getirirken, genel başkanlığa da aday olabileceğini söyledi.

GÜRSEL TEKİN: "ONUN DIŞINDA ADAY ARANMAZ"

CNN Türk yayınına katılan Gürsel Tekin, "CHP'nin adayı CHP'nin kurumsal kimliğini temsil eden Sayın Genel Başkanımızdır. Son derece doğaldır, onun dışında aday aranmaz" dedi.

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"GENEL BAŞKANIMIZ OLMASINI ARZU EDİYORUM"

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki görüşmelere itirazı olmadığını belirten Tekin, "Efendim 'altılı masa'... Ona itiraz etmiyorum. O başka bir şey ama birey olarak, Gürsel Tekin olarak benim özlemim, mutlak ve mutlak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken cumhurbaşkanı adayının temiz ellerde ve Sayın Genel Başkanımız olmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

Gürsel Tekin'in Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

"CHP GENEL BAŞKANLIĞINA TALİP OLURUM"

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması halinde kendisinin aday olabileceğini söyleyen Tekin, "Soru şu: Sayın Genel Başkan cumhurbaşkanı adayı olursa, genel başkanlığı bırakırsa buna genel başkanlığa talip olur musun, elbette olurum, niçin olmayayım?" ifadelerini kullandı.

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Gürsel Tekin CHP

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