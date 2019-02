Gut hastalığı nedir, belirtileri nasıldır? Gut hastalığına neden olan etkenler nelerdir?

• Sakatatlar: Büyük ve küçükbaş hayvanların karaciğer, böbrek, yürek, dalak gibi organları

• Yağlı balıklar: Ançüez, sardalya, ringa, çiroz, uskumru, alabalık

• Deniz mahsülleri: Midye, yengeç, karides ve diğer deniz kabukluları, havyar

• Mayalanmış veya olgunlaştırılmış et ürünleri ve bira

Orta derecede pürinli gıdalar (dikkatli tüketilmesi gerekenler)

• Kırmızı et: Büyükbaş hayvan etleri, kuzu eti

• Kümes hayvanları: Tavuk ve ördek eti

• Baklagiller: Kurutulmuş bezelye, kuru fasulye, barbunya, soya fasulyesi ve nohut• Mantarlar ve soya eti

• Bazı sebzeler: Kuşkonmaz, karnabahar, ıspanak

• Tam tahıllar: Kepek, yulaf ekmeği, kepekli ekmek

Düşük pürinli gıdalar

• Süt ürünleri: Süt, yoğurt, peynir, tereyağı

• Yumurtalar

• Ekmek ve gevrekler (kepekli olanlar hariç)

• Makarna ve noodle

• Meyve ve sebzeler (orta derecede pürin içerenler hariç)

VİŞNE SUYU İYİ GELİYOR ANCAK KUTUDAKİLER DEĞİL!

Yapılan araştırmalara göre C vitamini yüksek diyetle beslenen erkeklerde gut atağı geçirme olasılığı düşmektedir. Diyete ek olarak günde 500 ila 1500 mg C vitamini alan kişilerde kan ürik asit düzeyleri düşebilmektedir. Eğer C vitamini tüketiminizi artırmak veya ek C vitamini almayı düşünüyorsanız, bunu hekiminizle konuşmalısınız. Zira C vitamini kullandığınız bazı ilaçların metabolizmasıyla etkileşebilmektedir. Vişne ve vişne suyunun guta karşı kullanıldığı bilinmektedir. Ancak fruktoz/glukoz (ya da nişasta bazlı şeker-NBŞ) ile tatlandırılmış içeceklerin ürik asit düzeylerini artırıcı etkisi unutulmamalıdır.