Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti! Yolcunun el bagajından 3 metrelik piton çıktı... "Ben uygun görmüştüm ama..."

Güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti! Yolcunun el bagajından 3 metrelik piton çıktı... "Ben uygun görmüştüm ama..."

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.10.2024 17:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçakta bir yolcunun el bagajını kontrol eden gümrük memurları, devasa bir albino Burma pitonuyla karşılaştıklarında büyük bir şok yaşadılar. Yolcu yılanın kendi evcil hayvanı olduğu için birlikte seyahat etmelerini uygun gördüğünü dile getirerek kendisini savundu. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti! Yolcunun el bagajından 3 metrelik piton çıktı... "Ben uygun görmüştüm ama..."

MYNET|DIŞ HABERLER Özbekistan'ın Taşkent Havalimanı'nda kaydedilen bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir yolcunun el bagajı açıldı. Fermuar açıldığında içinden 3 metre uzunluğunda bir yılan bulundu. İsmi açıklanmayan adam tutuklandı.

Yılanın, Güney ve Güneydoğu Asya'ya özgü bir kaplan albino pitonu olduğu düşünülüyor. Havalimanı gümrüğünden yapılan açıklamada, "İçeride gümrük memurlarına sözlü olarak bildirilmeyen ve yolcunun gümrük beyannamesinde belirtilmeyen bir yılan bulundu" ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı evi bastı! Ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin karısı evi bastı! Ne yapacağını bilemedi

 "Kıyafetin çok açık" diyerek üzerini örttüler! Başına bela oldu

"Kıyafetin çok açık" diyerek üzerini örttüler! Başına bela oldu

 Efsanevi futbolcunun kızından çırılçıplak küvet pozları geldi

Efsanevi futbolcunun kızından çırılçıplak küvet pozları geldi

 Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

 Manzaraya karşı bikinisiyle kalça şovu yaptı! Beğeni butonu çöktü

Manzaraya karşı bikinisiyle kalça şovu yaptı! Beğeni butonu çöktü

 Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan yılan uçak
En Çok Okunan Trend Haberler
15 yıllık sır çözüldü

15 yıllık sır çözüldü

Önce gönül ilişkisi olan baldızını, 5 ay sonra da eşiyle ilişkiye girmek isteyen kuryeyi öldürüp aynı yere gömdü!

Önce gönül ilişkisi olan baldızını, 5 ay sonra da eşiyle ilişkiye girmek isteyen kuryeyi öldürüp aynı yere gömdü!

Kiraladığı günlük evdekilere inanamadı! Çarşafları kaldırınca gerçek ortaya çıktı

Kiraladığı günlük evdekilere inanamadı! Çarşafları kaldırınca gerçek ortaya çıktı

Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

Arabanın ortasında mangal yaptılar! "Nasıl oluyor?"

Arabanın ortasında mangal yaptılar! "Nasıl oluyor?"

Denizin altında buldukları dalgıcı bile şaşkına çevirdi! Toplam değeri 37 bin TL...

Denizin altında buldukları dalgıcı bile şaşkına çevirdi! Toplam değeri 37 bin TL...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.