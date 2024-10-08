Güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti! Yolcunun el bagajından 3 metrelik piton çıktı... "Ben uygun görmüştüm ama..."

MYNET|DIŞ HABERLER Özbekistan'ın Taşkent Havalimanı'nda kaydedilen bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir yolcunun el bagajı açıldı. Fermuar açıldığında içinden 3 metre uzunluğunda bir yılan bulundu. İsmi açıklanmayan adam tutuklandı.

Yılanın, Güney ve Güneydoğu Asya'ya özgü bir kaplan albino pitonu olduğu düşünülüyor. Havalimanı gümrüğünden yapılan açıklamada, "İçeride gümrük memurlarına sözlü olarak bildirilmeyen ve yolcunun gümrük beyannamesinde belirtilmeyen bir yılan bulundu" ifadelerine yer verildi.