Güvenlik kamerasına yansıyan skandal görüntüler! Otoparkın en üst katına çıkarak köpeğini aşağıya fırlattı... Saniye saniye böyle kaydedildi

MYNET-DIŞ HABERLER Avustralya'nın Westfield bölgesindeki bir otoparkta ismi açıklanmayan 26 yaşındaki bir kadın park ettiği aracından inerek evcil köpeğini otoparktan aşağıya attı. Arkasına bile bakmadan aracına geri dönen kadın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra suçunu itiraf etti.

ÖTENAZİ YAPTIRDI

Şoke eden görüntülerin ardından sahibi tarafından ölüme terk edilen köpeğin cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu. 9 metrelik yüksekten atılan köpek veterinere götürüldüğünde ise olası iç kanama, beyin hasarı, omurga ve pelvik travma da dahil olmak üzere ciddi yaralanmalarla şok halinde olduğu tespit edildi. Köpeğin çipi kontrol edildiğinde sahibine ulaşıldı ve sahibi tedavi masraflarını karşılayamayacağını söyleyerek hayvana ötenazi yapılmasına karar verdi.

12 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinden sonra Yargıç Mark Millington 26 yaşındaki köpeğin sahibinin hayvanı ölüme terk ettiğini, eylemin planlı ve kasıtlı olduğunu tespit etti. 26 yaşındaki kadına 12 ay hapis cezası ile 10 yıl boyunca evcil hayvan sahibi olmama cezası verildi.