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Güvenlik uzman Yarar: Dışarıdaki operasyon alanları Kıbrıs Harekatı'nın 7 katından büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 02:07 | Son Güncelleme

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Türkiye'nin Kandil bölgesi dahil olmak üzere yurt dışında operasyon yaptığı alanlar, Kıbrıs Harekatı'nın 7 katı daha büyük alandır." dedi.

Güvenlik uzman Yarar: Dışarıdaki operasyon alanları Kıbrıs Harekatı'nın 7 katından büyük

Yarar, Biga Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Barış Pınarı Harekatı ve yeniden çizilen sınırları anlattı.

Biga'ya iki yıl önce geldiğini ve bir konferans verdiğini anımsatan Yarar, "O zaman, 'Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'de yapacağımız harekatın başlangıcı' demiştim. 'Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Kandil'e giden sürecini göreceğiz.' demiştik. 'Bundan sonra terör örgütünün sözde lider kadrosunun teker teker öldürüldüğü günleri göreceğiz.' demiştik. Bir yol haritası çizmiştik." diye konuştu.

'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI, ASİMETRİK BİR SAVAŞ'

Yarar, İkinci Dünya Savaşı'nın bir konvansiyonel bir savaş olduğunu belirterek, "Üçüncü Dünya Savaşı, bir asimetrik savaş. Yani terör örgütleri ve benzeri örgütler üzerinden yapılan çatışmaları yaşıyoruz. Bu yüzden devletler birer birer yıkılıyor. Biz farkında olmuyoruz. Libya, Sudan, Afrika ülkeleri dahil olmak üzere en az 20 ülke var. Dünyadaki bütün ülkelerin adları birer birer tarih sayfasından siliniyor. Biz, böyle bir dönemi yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'na değinen Yarar, şunları kaydetti:

"Harekat başladığında ve PKK'lılar aşağı doğru gittiklerinde İsraillilerin söylediği bir laf vardı. Dediler ki '6 yıllık projemiz, 6 günde bitti'. Hedef, Suriye topraklarında bir yer elde etmek değil, amaç, büyük İsrail projesinin bir parçası yapmaktı. Fırat Kalkanı Harekatı, Pençe ve Zeytin Dalı Harekatı, Suriye coğrafyasında 8 bin kilometre kare alanda temizlik yapıldı. Ben, 'Artık kendi topraklarımda işgalci veya işgal etmek isteyen bir grubu topraklarım içinde bekletmeyeceğim. Bundan sonra hesap onların topraklarında görülecek.' demiştim. Kendi topraklarınızda bir saldırıyı kabul etmeyip başka topraklara gittiğinizde başkalarının oyununu bozmaya başlıyorsunuz. Maliyeti çok daha fazla. Bütün Orta Doğu'nun parçalanması... Bu, hayal projesi. Türkiye'nin onlara ödettiği maliyet, yaklaşık 10 milyar dolar."

'TÜRKİYE'NİN OPERASYON YAPTIĞI ALANLAR, KIBRIS HAREKATI'NIN 7 KATI DAHA BÜYÜK ALANDIR'

"Türkiye'nin Kandil bölgesi dahil olmak üzere yurt dışında operasyon yaptığı alanlar, Kıbrıs Harekatı'nın 7 katı daha büyük alandır" diyen Yarar, Türkiye'de imanlı ve vatansever evlatlar olduğunu vurguladı.

Yarar, Türkiye'nin yerli ve milli silah sistemi için teknolojiyi yakaladığını dile getirerek, değerlendirmede bulundu:

"Barış Pınarı Harekatı'nda kullandığımız mühimmatın tamamı milli sanayinin ürettiği silahlardır. Bir tane silahı dışarıdan almıyoruz. Zaten o yüzdendir, adamlar çıldırmış durumdalar. Tarih yazılırken günlük olaya değil, 5-10 yıllık veya 30 yıllık zaman dilimde bir ülkenin neleri yapmak üzere hazırlık yaptığına bakın. Bugünkü başarı, rastlantı değildir. Doğu Akdeniz'de büyük bir kapışma var. Türkiye, Doğu Akdeniz'de petrolü ve doğalgazı bulursa her yıl açık verdiği 35 milyar dolarlık azık, bir anda sıfıra inecek. Bu, dışarıdan bir kuruş almamak demek. Bu kadar büyük bir kavga var."

Konferansa, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmanın ardından Yarar'a Erdoğan tarafından plaket ve çiçek takdim edildi. (AA)

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Türkiye Mete Yarar Kandil

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