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Hababam Sınıfı'nın bıyıklı Avni Hoca'sı bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

14.08.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Filmdeki oyuncuların son halleri ve şimdi ne yaptıkları ise merak ediliyor. 'Hababam Sınıfı'nda bıyıklı edebiyat öğretmeni 'Avni Hoca'yı canlandıran ismin şimdiki halini hemen hemen hepimiz tanıyoruz. Hababam Sınıfı'nın bıyıklı Avni Hoca'sını bakın hangi yapımlarda izlemişiz...

Hababam Sınıfı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği, yazar Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı romanından uyarlanan 1974 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin ilk serisinin başrolleri arasında Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit vardır.

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Hala büyük bir ilgiyle izlenen Hababam Sınıfı'nın oyuncuların son halleri zaman zaman gündem oluyor. Filmdeki oyuncuların şimdilerde ne yaptıkları da merak ediliyor.

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Türk sinemasının unutulmazları arasına giren Hababam Sınıfı filminde bıyıklı edebiyatçı rolünü canlandıran usta oyuncu Avni Yalçın'ın son halini gören tanıyamıyor.

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1947 İstanbul doğumlu olan sinema ve dizi oyuncusu Avni Yalçın, Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de "Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni" rolüyle geniş çevreler tarafından tanınmıştır.

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İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Yalçın, Dostlar Tiyatrosunda da çalışmış olup, birçok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.

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Ünlü oyuncu Kurtuluş, Karakolda Ayna Var, Perihan Abla gibi dizilerde oynamıştır.

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Hatırla Sevgili'de rol aldığı Şevket karakteri, 60'ların sonlarında kalp krizinden ölmüştür ve sanatçı diziden ayrılarak Karayılan dizisinin oyuncu kadrosuna katılmıştır.

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2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Yorgo karakterine hayat vermiştir. Bir dönem kendisi gibi oyuncu Ayşegül Devrim ile evli kalmıştır.

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