Evinize aldığını akıllı televizyonlar casus yazılımlar yüzünden evinizi dinleyip izleyebiliyor! Çin'den aralarında Türkiye'nin de olduğu 170 ülkeye ihraç edilen akıllı televizyonlarda bulunan casus yazılım büyük infiale yol açtı.

SİBER KORSANLARDAN AKLA ZİYAN CASUSLUK

Otonom elektronik süpürgelerin ele geçirilerek uzaktan kumanda edilmesinin şoku geçmeden yeni tehdit akıllı televizyonlarda ortaya çıktı. Çin'den ihraç edilen 1.5 milyon adete yakın android televizyona casus yazılım yüklendiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE DE 32 BİN CİHAZIN SİBER SALDIRI ALTINDA

Akıllıra durgunluk veren olay Çin'de gerçekleşti. Siber korsanlar eski televizyonları akıllı televizyona dönüştüren sistemi hedef aldı. Sistem yazılımına üretim aşamasına 'arka kapı' yerleştirildi. Bu sayede cihazlara illegal giriş yapıldı.

Toplan 1 milyon 472 bin cihaz, 170 ülkeye yayılan casus ağına dönüştü.

EVDEKİ İNTERNET AĞINA SIZIP SAHTE HESAPLARLA DOLANDIRICILIK!

Korsan yazılım casuslar, televizyon kullanıcılarının ekranlarını takip ederek kişisel verilerine eriştiler. Hatta evdeki wifi ağlarına sızarak bu sayede kimliklerini gizleyip başkalarının güvenlik bariyerini aştılar. Onların adına sahte hesaplar açarak dijital dolandırıcılık için kullandılar. Dahası internet ağlarını başkalarına kiraladılar.

"BU DİJİTAL FELAKET SENARYOSU"

Adli Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fabrika üretim aşamasında akıllı televizyonların içerisine casus yazılım yüklediler ve bu casus yazılım sayesinde alıcıları dinlediler. Bu casus ağ ile bütün müşterileri dinleyecek imkanı elde ettiler. İşte bu dijital felaket senaryosunu da ortaya koydu.Televizyonda şüpheli bir durum tespit edildiğinde; Yazılımların mutlak suretle güncellenmesi, aynı şekilde akıllı televizyonların ev internetinden ayrılması ve ayrı bir internet ağında bulundurulması gerekiyor. Teknolojide yerli ve milli olmak işte bu noktalarda çok büyük önem arz ediyor." dedi.

TGRT Haber'in haberine göre üstelik Türkiye'de 32 bin 532 cihjazın bu casus yazılımdan etkilendiği iddia edildi.