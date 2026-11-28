İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 84 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında il jandarma komutanlıkları 29 ilde harekete geçti. Yakalanan şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve örgüte finansman sağladıkları tespit edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "29 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır