Edinilen bilgilere göre, Bolvadin’de esnaflık yapan Tahir Demirel’den bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle yapılan incelemede Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Demirel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk tespitlerde Demirel’in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır