Olay, 26 Kasım’da kent merkezinde meydana geldi. İki grup arasında borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı büyümeden önledi.

ALACAK VERECEK KAVGASINDA KAN AKTI

Olay yerinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda kavgaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır