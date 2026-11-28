Korkunç olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki evinden tatlı su çeşmesinden su doldurmak için çıkan P.G. (70) isimli kadın, 26 yaşındaki M.H.K. tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerine yakalandı. Yaşlı kadının tedavisi ise kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Yaşlı kadının bıçaklandığı olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR SES 'BIÇAKLA' DEDİ"

Şüpheli şahıs Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının, olay günü sokak üzerinde yürüdüğü esnada kulağına gelen bir sesin kendisine kadını bıçakla dediğini, daha sonrasında olayı gerçekleştirerek belediye otobüsüyle evine gittikten sonra saç sakal traşı olduğunu anlattığı öğrenildi.

Konya'da geçtiğimiz günlerde 70 yaşındaki bir kadın bıçaklandı. Polis ekipleri zanlıyı kısa süre içerisinde yakaladı. Zanlı, ifadesinde yaşlı kadını 'içinden gelen bir sesle' bıçakladığını söyledi. 'Bir sesin bıçakla' demesi üzerine harekete geçtiğini ifade eden zanlı daha sonra otobüsle eve gidip saç ve sakal tıraşı olduğunu belirtti. — Mynet (@mynet) November 28, 2026

Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır